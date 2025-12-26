Kolas稱世界沒有一個族叫「中華民族」 楊渡：國家機器沒權力說東道西
前總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前舉辦新書發表會，她表示，「我不是中國人」，世界上沒有一個族叫做「中華民族」。對此，文史專家楊渡今（26）日指出，民族認同是個人的自由，國家機器沒有權力說東道西。
楊渡今日在臉書以「每個人都有民族認同的自由」為題發文，表達自身看法。
楊渡提到，行政院前發言人Kolas出版新書，談到了「世界上沒有一個族叫做『中華民族』」，而無巧不成書，海基會董事長吳豊山辭職時，談到他有心促成兩岸重啟對話，因此上呈含兩岸「中華民族、兄弟分立」現狀等字眼；對此，賴清德總統當場表示其他內容都可讓吳嘗試，唯獨不能接受「中華民族」字眼。這讓他心灰意冷，只能求去。
維繫兩岸關係紐帶
楊渡認為，由此可見，中華民族認同已經成為民進黨與台獨的一種禁忌，甚至鄭麗文或任何人有中華民族認同，自認為是中國人，也被視為是國安問題，必欲去之而後快。說到底仍是老問題：台灣還有沒有認同的自由？蔡英文說的「沒有一個人必須為他們的認同道歉」還算不算數？
楊渡表示，首先回到「中華民族」這個名詞的起源，確是梁啟超1902年在《中國學術思想變遷之大勢》一書中所提出，強調「中華民族自始本非一族，實由多民族混合而成」，顯示多元民族融合的歷史；同時為避免「驅逐韃虜，恢復中華」的口號容易引起滿族的不滿而造成國家分裂，乃有「漢滿蒙回藏，五族共和」的說法。因此中華民族不是一個單一民族，而是五族乃至於包含了56個民族所共同構成的一個民族大熔爐。它更像是一個文明包容的命運共同體。
不過，楊渡話鋒一轉，但是一個民族意識的打造從來不是一帆風順的。辛亥革命後，中國陷入四分五裂軍閥混戰的時代，北伐也只完成了形式上的統一，根本沒有在教育與思想上，重新建構民族主義內涵的時間。特別是隨後日本對中國的侵略戰爭，所造成的全體國人流離失所，全中國遍地烽火，人民死傷之重，損失之慘，人無分南北，地無分東西，命運都受到影響，即使最偏遠地區的少數民族，乃至滇緬邊境都一樣。
楊渡直言，是的，中華民族的民族意識是用3千萬人民的死傷和苦難，用戰火煉鑄成的。因為抗日，中華民族終於覺悟：當民族受到侵凌，沒有一個局外人，所有人是一個命運共同體。中華民族意識自此更加堅強。
楊渡指出，兩岸在1949年分裂之後，蔣介石也依然堅持民族意識。舉例言，八二三炮戰時，中共連續炮擊後，金門已岌岌可危，美國要求蔣介石放棄金門馬祖，好好固守台澎，美國可藉此保護。可是蔣介石派人傳話給了周恩來，告訴他如果聽從美國放棄金馬，只剩下台灣和澎湖固守，兩岸將陷入長期分裂，這就是美國想要的。最後毛澤東選擇停止炮擊，讓蔣介石補給再戰。質言之，即使國共如何內戰，兩岸仍堅守民族主義的底線，這也是維繫兩岸關係很重要的一個紐帶。
台灣並非單一民族
楊渡認為，對台灣來說，中華民族是一個早已存在的認同。台灣人口有83％是閩南人和客家人，從福建的泉州、漳州、潮汕地區等遷徙而來；14％左右是1949年跟著國民政府遷徙來台，其他是原住民和新住民。以河洛和外省族群為主體的台灣社會為什麼會產生認同危機呢？
楊渡直言，當前台灣的民族認同危機，來自台獨派的操作。他們抱持19世紀民族國家論的觀念，意圖把台灣形塑成單一民族，以此作為建立新國家的理論依據。問題是台灣的人口構成從來不是一個單一民族，漢族如此，即使南島語族也徒然。台灣原住民至少有16個族，而全世界南島語族涵蓋範圍非常廣泛，至少有1300種語言，地理分布從台灣、東南亞、馬達加斯加到太平洋島嶼，總人口數近4億。想用南島語族去打造單一民族國家，這是多大的笑話！
楊渡則說，許信良則是創造「新興民族論」，想塑造「新台灣民族」，仍無法解決台灣是河洛文化與中華文化為根底的本質性困境。事實上，單一民族國家論本身就是19世紀的老舊思想。民進黨依然想用「台灣民族論」在21世紀建國，不僅不符現實，更是落伍不堪。
最後楊渡坦言，更何況民族認同和政權認同是不同的。曾經歷過明、清、日據時代更迭的台灣人民，毫無疑問大部分是漢族認同，所以反清復明，堅決抗日，數百年同心。今天我們要區分的是民族認同與政權認同的差異。國家可以分裂，但民族認同卻是每一個人的基本人權，沒有一個政權有權力去加以扭曲的。
