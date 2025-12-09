Konami獻上祝福！知名「Hajime社長」獲贈全球唯一《遊戲王》結婚紀念卡

日本知名 YouTuber「Hajime 社長」（はじめしゃちょー）日前收到了一份來自 Konami 官方的驚喜大禮，為了祝賀他新婚快樂，官方居然特別製作了一張全球獨一無二的《遊戲王》紀念卡牌送給他。收到禮物的 Hajime社長難掩興奮之情，在個人社群 X（推特）上分享了這張特製卡片。

全球獨一無二的一張卡！（圖源：はじめしゃちょー／X@hajimesyacho）

這張特製卡牌是以魔法卡「祝福的教會-儀禮教堂」為原型進行重新設計，卡片上的細節充滿了對新人的巧思。原版卡圖中的花童被替換成了人氣角色「閃刀姬蕾伊」與「閃刀姬蘿潔」，而新郎手持捧花遮住新娘臉部的構圖，完美致敬了 Hajime社長與妻子當初公開的結婚紀念照。

此外，卡片右下角的編號特別標註為代表本人的「HJMN-JP001」，左下角的欄位則印上了「20250830」，對應他在 2025 年 8 月 30 日公開婚訊的紀念日。雖然這張卡片尺寸比一般卡牌巨大，無法在正規決鬥中使用，但其紀念意義非凡。Hajime 社長長期以來都是《遊戲王》系列的忠實粉絲，與該 IP 有著深厚淵源，不只曾為動畫《遊戲王 SEVENS》中的哥哈社長等角色配音，更經常參與官方的行銷宣傳活動。