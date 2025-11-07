Konami開告《賽馬娘》專利戰和解！Cygames堅稱沒侵權仍妥協「原因曝光」
開發商 Cygames 旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》在 2021 年推出後，曾於 2023 年遭 Konami 提告遊戲侵害其專利權，要求賠償損失並下架遊戲，而 Cygames 今（7）日公告後續，雙方已達成和解。
Cygames 今日公告表示：
已就 Konami 針對本公司提起的與《賽馬娘 Pretty Derby》相關訴訟，以及本公司對該訴訟所涉專利所提出的無效審判請求，雙方已達成和解。
自 2023 年 3 月 31 日被提起訴訟以來，本公司針對與該訴訟相關的全部 18 件專利提出了無效審判申請。Cygames 堅信自身並未侵害任何專利權，但為了儘早解決紛爭，並確保《賽馬娘 Pretty Derby》的玩家能在長期內安心享受遊戲環境，本公司決定同意和解。
至於和解條件，基於保密義務，將不予公開。
而 Cygames 也強調，他們尊重遊戲業界各家公司創作者的努力，以及他們所打造的眾多遊戲，他們也會持續努力，透過 Cygames 的各項內容，讓全世界的玩家都能享受遊戲樂趣。
