KOREA SPOTLIGHT拼盤演唱會首播卡司公開！ 金在中親自打造女團首登台

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。首波表演卡司，邀請金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及 WAVY 旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena等。

樂團NELL（Space Bohemian 提供）

韓國樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山 Legacy、高雄 Live Warehouse 大庫等地演出。

出道五年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為知名廠牌 WAVY 旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與 wave to earth、Colde 等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。

MILENA （圖／WAVY 提供）

她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

女團SAY MY NAME由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，透過易於聆聽的流行 (Pop) 與流行搖滾 (Pop-Rock) 曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

SAY MY NAME （圖／iNKODE 提供）

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會 2026年2月26日（四）晚間19:00在 Zepp New Taipei（宏匯廣場 8F）開演。2026年1月23日 (五) 中午 12 點開賣，本次活動採實名制，每位會員限購 2 張，相關規定以活動官網及現場公告為主。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導



