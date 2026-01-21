KOREA SPOTLIGHT演唱會公布陣容 2/26首來台

（中央社記者王心妤台北21日電）韓國拼盤演唱會KOREA SPOTLIGHT將首度來台，2月26日在Zepp New Taipei舉行，演出陣容包含女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團NELL等，1月23日中午開始售票。

KOREA SPOTLIGHT由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部（MCST）主辦，參演樂團NELL曾在台灣發行專輯，也曾在台北、高雄等地演出。

此次參演陣容豪華，韓國歌手Milena出道5年，風格為爵士融合R&B，常以細膩嗓音演繹甜美成熟的歌曲意境，同時有著小提琴演奏家身分，2025年發行首張專輯Where to Begin，曾登上全球串流前5名；女團SAY MY NAME由韓國歌手金在中一手打造，2024年10月出道就獲得獎項肯定。（編輯：張雅淨）1150121