「KOREA SPOTLIGHT」演唱會2月首度登台 首波卡司曝光

由韓國文化產業振興院(KOCCA)和韓國文化體育觀光部(MCST)主辦的旗艦級全球K-Music展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年將首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦，今公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的八人超新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL、以及WAVY旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的Pop、R&B實力派女歌手Milena等，多組豪華卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

韓國現代搖滾指標樂NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成，在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山Legacy、高雄Live Warehouse大庫等地演出，此次再訪台，勢必將再次掀起搶票熱潮。

出道五年的Milena是知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，音樂風格融合爵士與R&B，除了歌手，她還身兼小提琴演奏家、製作人等身分。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

女團SAY MY NAME為金在中和製作人iNKODE以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO組成，透過易於聆聽的流行與流行搖滾曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得Hanteo Music Awards綻放之星獎的殊榮，首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

「KOREA SPOTLIGHT 2026@TAIPEI」拼盤演唱會 2026年2月26日19:00在 Zepp New Taipei開演。活動採實名制，1月23日中午12點正式售票。

