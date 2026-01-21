「KOREA SPOTLIGHT」韓流演唱會將登場 首波卡司曝光

實力派女歌手Milena將來台。（圖／WAVY提供）





由韓國文化產業振興院 (KOCCA) 和韓國文化體育觀光部 (MCST) 主辦的「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦，今（21）日公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL、以及WAVY旗下實力派女歌手Milena等，多組豪華卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。（圖／Space Bohemian提供）

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批粉絲支持，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北、高雄等地演出，與台灣情感淵源極深。NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。這次再次來台，勢必將再次掀起搶票熱潮。

出道五年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與wave to earth、Colde等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

出道五年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心。（圖／WAVY提供）

女團SAY MY NAME為金在中和iNKODE製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得Hanteo Music Awards綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。「KOREA SPOTLIGHT」將於23日 (五) 中午12點(台北時間)正式起售。

女團SAY MY NAME首次來台演出。（圖／iNKODE提供）

女團SAY MY NAME首次來台演出。（圖／iNKODE提供）



