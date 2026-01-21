「KOREA SPOTLIGHT」韓流演唱會首次來臺卡司曝光

記者王丹荷／綜合報導

2017年開始，由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部（MCST）主辦的旗艦級全球K-Music展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在臺灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。今（21）日公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的8人超新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL、以及WAVY旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的Pop、R&B實力派女歌手Milena等，讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景3位成員組成，獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛。在臺灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於臺灣發行專輯，也接連在臺北華山 Legacy、高雄 Live Warehouse 大庫等地演出，與臺灣情感淵源極深。

出道5年的Milena曾多次透露想要來臺表演的決心，她為知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與wave to earth、Colde等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。除了歌手，她還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在臺灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前5名，實力不容小覷。

女團SAY MY NAME為金在中和iNKODE製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來臺演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻臺灣歌迷。演唱會門票採實名制，每位會員限購 2 張，相關規定以活動官網及現場公告為主。

NELL在臺灣擁有大批粉絲。（Space Bohemian提供）

SAY MY NAME將來臺演出。（iNKODE提供）