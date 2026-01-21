「KOREA SPOTLIGHT」首度來台！首波卡司曝光 門票採實名制階段售票

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2017年開始，由韓國文化產業振興院 （KOCCA） 和韓國文化體育觀光部 （MCST） 主辦的K-Music展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。「KOREA SPOTLIGHT」今公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的8人超新銳女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及WAVY旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手Milena 等，多組豪華卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。

SAY MY NAME將來台演出。（圖／iNKODE提供）

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山Legacy、高雄 Live Warehouse大庫等地演出，與台灣情感淵源極深。

NELL將來台演出。（圖／Space Bohemian提供）

女團SAY MY NAME為金在中和iNKODE製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION，首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會於2026年2月26日19:00在 Zepp New Taipei（宏匯廣場 8F）開演。本次活動採實名制，每位會員限購2張，相關規定以活動官網及現場公告為主，演唱會票價分別為1F站位區$150和2F座位區 (劃位) $150，第一階段售票日期為2026年1月23日中午12點，開放部分1F站位區、2F劃位座位區及身障席共 1000 張；第二階段售票為演出名單完全公佈後的 2026年1月30 日中午12點，啟售剩餘票券。

