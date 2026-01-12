星辰未來在CES 2026展示兩款電動車概念設計，鎖定挑戰極速車款

在此次CES 2026以車輛相關展示為主的展區中，一家名為星辰未來 (Kosmera)的新創品牌以靜態形式展示其兩款概念車。

星辰未來具備自己的研發、工程團隊，所有產品、技術與品牌都是獨立運作，與追覓並無投資、從屬關係，而追覓目前造車計畫則是以其獨立品牌星空計畫 (Nebula Next)投入發展。

目前星辰未來展示車輛仍為概念設計，因此在此次CES 2026展示僅為靜態展示，但透露其市售車款預期最快會在2028年進入市場，目前主要還在確認車輛結構、功能等細節，但具體內容則來無法公布。

但可以明顯看見，星辰未來造車目標是以挑戰極速的跑車為主，因此聚焦市場並非一般大眾車輛市場，預期在造車發展理念也會與追覓的星空計畫有所區隔。 類似情形，似乎也不難聯想到先前MOVA與追覓之間的複雜情形，兩者強調彼此未有直接關係，但實際狀況就可能要請讀者們有自己的想像了。

