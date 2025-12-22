KP SHOW票賣8800元太貴？律師拿BLACKPINK比較：一張至少該賣58萬

李文娟的律師稱，檢方如果要拿BLACKPINK演唱會比擬，KP SHOW一張票至少該賣58萬，柯文哲聽聞忍不住笑出聲。李政龍攝



台北地檢署偵辦政治獻金案，指控前民眾黨主席柯文哲舉行「KP SHOW演唱會」宣傳政治理念，票券收入77萬餘元應為政治獻金，卻匯入木可公司帳戶予以侵占。木可負責人李文娟的律師今指出，檢方認為KP SHOW票賣8800元太貴，已逼近BLACKPINK演唱會票價，但後者光營收就有2億元，直言兩者如果要比較，KP SHOW一張票至少該賣58萬。此話一出，柯文哲當場笑出聲。

台北地院為審理柯文哲涉及的京華城相關案件，連續8天開庭言詞辯論，今天輪到柯文哲親信李文宗、其胞妹李文娟（木可公司負責人）進行答辯。李文娟的辯護律師徐仕瑋指出，《政治獻金法》規定，政治獻金是指對從事政治活動的個人或政黨，無償提供財產或以「不相當對價」給付、債務免除或其他經濟利益；檢方則認為，KP SHOW門票賣得跟BLACKPINK演唱會一樣貴，屬於「不相當對價」，因此票券收入屬於政治獻金。

韓國女子天團BLACKPINK日前才在高雄開唱，票券價位從1800元至6800元都有。翻攝自臉書理想國

但徐仕瑋表示，KP SHOW演唱會總收入共531萬400元，總成本就高達454萬204元，毛利率只有14.5％不算高，批評檢方沒舉證為何票價「不相當」。他也指出，BLACKPINK全球巡迴演唱會表演內容可以多次重複，台灣場座位至少4萬席，保證全數售完，以票券均價5千元來算，營業額至少就有2億；但KP SHOW只有一場，座位只有342席，直言兩者若要比擬，KP SHOW一張票至少該賣58萬元。

徐仕瑋也抨擊，檢方認為柯文哲第三波小物也售價過高，認定販售所得款項也是政治獻金，但售價到底高不高，應該比較同一時期的同一品項商品，檢察官同樣沒有舉證說明。他拿出調查局資料，表示第一、二波小物售價分別為成本的4倍至9倍、2倍至9倍，但到了第三波小物只有2倍至4倍，顯示木可公司對第三波小物的訂價策略明顯不同，已改採商業販售而非募集政治獻金。

木可公司負責人李文娟被控與柯文哲共同侵占政治獻金。白廷奕攝

徐仕瑋批評，起訴書寫滿對政治獻金公益性的論述，他也同意有公益性，但認為政治獻金本來就是候選人個人所有，只是使用上有法律限制而已，檢方說政治獻金不是柯文哲的，又說不清楚到底是誰的。他直言，看到檢方論告時很驚訝，因為依然沒有正面回答這個問題，反問如果檢方認為政治獻金屬於國家，那當有人透過「免除候選人的債務」來給予政治獻金時，國家獲得了什麼？

李文宗的辯護律師李傳侯則主張，人民捐贈候選人政治獻金，法律上就是贈與關係，捐贈者放棄財產的所有權，並在報稅時成為未實際收入的「列舉扣除額」。他比喻，候選人收受政治獻金，就像法律上的「獨資商號」，財產使用在營運商號的範圍內受到限制，但仍然屬於出資人的個人財產。結論來說，政治獻金屬於候選人個人所有，不是法律上可侵占的財產，不會成立公益侵占罪。

李文宗被控與柯文哲共同侵占政治獻金。白廷奕攝

