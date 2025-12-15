KPMG發布2026前瞻報告 逾8成企業領袖對明年國內景氣具信心

KPMG今天發布《2026 KPMG CEO前瞻洞察》，逾8成企業領袖對明年國內景氣有信心。李政龍攝



KPMG今（15）日發布《2026 KPMG CEO前瞻洞察》，安侯建業執行長施威銘指出，調查顯示81%企業領袖對明年國內景氣具信心，但對全球經濟的信心僅 68%，反映企業更看好內需市場發展。

不過，地緣政治風險與貿易格局重組，使供應鏈韌性與全球經濟不確定性成為企業面臨的主要挑戰。安侯建業主席陳俊光表示，在全球經濟快速變動的時代，唯一不變的就是「變局」。企業歷經地緣政治緊張、供應鏈重組及通膨壓力等多重挑戰後，如何在高度不確定的環境中維持穩健成長，已成為邁向 2026 年的核心課題。

廣告 廣告

施威銘表示，根據KPMG CEO 前瞻洞察報告，在 AI 轉型方面，71%的CEO 將AI列為首要投資項目，但仍有 24% 的企業停留在試驗階段，顯示跨部門整合、資料治理與人才培育仍待強化。

同時，資安風險持續升高，詐騙防制與資料隱私成為 CEO 高度關注的議題。永續發展方面，61%的CEO 對2030年淨零目標具信心，44%已將ESG 納入核心策略，低碳轉型逐步成為企業競爭力的關鍵。

展望2026 年，施威銘認為全球經濟將呈現低速成長態勢，仍須密切留意高關稅政策、地緣政治緊張與貿易碎片化風險。台灣雖面臨出口壓力與匯率升值挑戰，但在AI應用持續擴張、產業升級與相關政策推動下，仍可望創造新的成長動能。企業唯有持續培育數位人才、強化資安治理，並將永續發展納入核心策略，才能在變局中維持長期競爭優勢。

更多太報報導

陸保廠C基地變大了！權利金底價增至66.81億 延後一周開標

明年經濟成長率較今年「腰斬」？經長龔明鑫這樣解讀

【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？