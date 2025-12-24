KPMG：台商關注供應鏈重整 4類海外併購策略加速布局

（中央社記者呂晏慈台北24日電）KPMG今天指出，面對美國關稅與地緣政治風險持續升高，供應鏈重整成為台商全球化策略的核心課題，企業普遍轉向透過海外併購加速布局，可分為正面迎擊、運用美墨加協定、進行產能重配置、市場分散等多種策略。

KPMG安侯建業聯合會計事務所與安侯法律事務所今天舉辦「2026國內外法令展望研討會」，聚焦台灣金融與產業法規最新趨勢。

KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞會中提及，在美國關稅與地緣政治風險持續升高的背景下，供應鏈重整已成為台商全球化策略的核心課題。從全球化時代走向逆全球化時代，供應鏈加速轉向「短鏈」，整體產業布局必須切分看待，最好的情況是在各個地方都有彈性布局。

陳韋丞表示，由於建立當地營運與有效產能需時甚久，企業普遍轉向透過海外併購加速布局，這樣的併購動機在過去5年內不斷發生，且已不限於「大公司的遊戲」，許多擁有足夠資金能力的台灣中型企業也積極尋找標的。

陳韋丞分析，這些併購可以分為幾個類別包括，第1，正面迎擊、直接到美國設廠或尋找標的的企業；第2，基於美墨加協定（USMCA）可以原產地原則享有關稅優惠，赴墨西哥或加拿大建立短鏈。

陳韋丞表示，第3，赴東南亞設廠或併購，進行產能重配置，除了越南、泰國、馬來西亞，近年印尼、菲律賓、印度也是熱門選項；第4，逆向思考採市場分散策略，開拓歐洲、日本、中國大陸、澳洲市場。不少企業也會多元搭配不同策略，例如同時關注加拿大與歐洲的公司，

陳韋丞補充，近期也有企業聚焦當地製造，除了透過當地產能與物流，快速將產品交付到當地客戶手上，更將此策略延伸到研發、業務層面，例如為了滿足在美國研發的客戶需求，直接在當地透過併購補足產能，建立試樣品的生產產線，藉此獲得訂單。

陳韋丞提醒，跨境併購除涉及關稅與採購層面的量化評估外，更牽動文化整合、當地團隊留任、跨境稅務規劃及金流安排等複雜議題，需仰賴企業內部團隊與外部專業顧問嚴密把關，方能確保交易安全並實現策略目標。（編輯：潘羿菁）1141224