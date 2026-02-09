「KPOP灶咖大賽冠軍」霸榜！韓女團隊長太常來台 拋驚人喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕近年多次在「KPOP灶咖大賽冠軍」中名列前茅的MAMAMOO隊長Solar頌樂，去年以首支中文單曲《Floating Free》進軍華語樂壇，歌曲與影像在各大平台屢創佳績。進入新的一年，頌樂已悄悄投入全新的音樂作品籌備之中，從選歌方向到聲音表現，她都親自參與討論，希望帶來嶄新樣貌

除了在音樂成績上交出亮眼表現，頌樂這段時間也積極走入城市各個角落，親身感受生活與文化氛圍，經常來台跑「灶咖」的她，甚至也透露過，考慮在台灣置產買房。

隨著中文單曲帶來的關注，頌樂近來接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，不僅受邀擔任傳說對決九週年形象大使，為手遊演唱遊戲主題曲及配音，也擔任全台最大連鎖百貨公司週年慶宣傳大使，更驚喜挑戰中文 Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。

她為此反覆練習咬字與語氣細節，力求自然到位，誠意十足的表現引發粉絲與網友熱烈討論。去年歲末更登上嘉義跨年舞台，帶來多首精彩演出，與全場觀眾一同倒數，在煙火與歡呼聲中陪伴大家迎接2026年的到來。

