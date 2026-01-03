Kpop獵魔女團快閃店來台！ 還原電影場景.粉絲精心裝扮

台北市 / 綜合報導

不少知名作品都會推出周邊產品，或是合作舉辦活動，像是不少動畫、電影來台開設快閃店，IP周邊超受歡迎，經常吸引粉絲大排長龍。行銷專家分析，這和台灣的「消費力」有關， 另外打造線上線下消費延伸 ，加上跨完年的話題相對比較冷卻，也能透過相關快閃店、活動帶來更多曝光，創造效益。

粉絲說：「(你最喜歡誰)，Rumi。」大聲喊出最喜歡的角色，看得出小朋友好興奮，串流平台超夯動畫電影，「KPOP獵魔女團」快閃店最終站來到台灣，一開放入場店內擠滿人潮， 快閃店內佈景讓粉絲彷彿走進電影世界 ， 合照拍不停 ，還有超萌藍色老虎IP，腳旁倒下的盆栽都是細節，除了買買買也有粉絲特地打扮一番。

家長說：「她特別穿她很喜歡獵魔女團的衣服，然後她很喜歡紫色，然後搭配她最喜歡的紫色小裙子一起過來。」粉絲說：「扮的是Saja Boys的Baby，因為我很喜歡他的反差感。」粉絲VS.記者說：「(褲子是自己畫的)，自己畫，都是自己找，然後自己自改。」

香港迪士尼 也 和百貨合作，舉辦「見面會」不論大小朋友，看到可愛的迪士尼朋友們，都露出燦爛笑容熱情擁抱拍照留念，粉絲說：「台灣看到穿香港迪士尼衣服的角色，就覺得超開心，剛有點快哭出來。」

而在一旁也有粉絲來守候，想留下紀念，粉絲說：「(在等)米老鼠，(要)遇到米老鼠他們，米奇米妮很難。」粉絲說：「就是在這邊等米奇出來，台北很少看得到。」看得出真的很有愛，當紅IP會來台快閃辦活動，像是吉依卡哇除了有快閃店，也有在台的「常駐店」同樣人氣爆棚，吸引滿滿的排隊人潮。

行銷專家胡恒士說：「第一是因為台灣消費力夠驚人，第一是因為台灣消費力夠驚人，第二是大家希望打造線上線下一個消費延伸，第三是因為剛好跨年完之後，社群上面還有新聞上面，行銷來講，相對比較冷清一點，所以大家希望藉由這一波的熱潮，來帶動另外一波的話題還有商機。」粉絲不只線上觀看作品，線下店面IP周邊帶動銷售，也為各個作品繼續創造話題。

