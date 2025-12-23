KPop獵魔女團快閃店確定登抵台 官方周邊商品全曝光

【緯來新聞網】動畫電影《KPop 獵魔女團》(KPop Demon Hunters》今年於 Netflix 上線後引爆全球熱潮，不僅快速登上各地排行榜前段班，更成為 Netflix 史上觀看次數最高的作品之一。同時，該作品也入圍 2026 年葛萊美獎五項提名，成為少見同時獲得觀眾與評論界高度肯定的跨界成功代表作。「KPop Demon Hunters Official POP-UP Store」官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布，最終站確定將於 2026 年 1 月 3 日至 1 月 18 日 在台北登場。

超夯動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店周邊。（圖／b.stage提供）

快閃店將完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以《KPop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品。透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典英雄角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。

超夯動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店周邊。（圖／b.stage提供）

超夯動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店周邊。（圖／b.stage提供）

台北快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的《KPop 獵魔女團》體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。 「KPop Demon Hunters Official POP-UP — Taipei」將於 12 月 28 日上午 11:00（CST） 開放預約。

