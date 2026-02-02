Kpop獵魔女團獲獎掀葛萊美歷史時刻 肯卓克拉瑪拿5獎封王

卓克拉瑪最終抱回5座大獎，是本屆葛萊美最大贏家。（圖／達志／路透社）

《第68屆葛萊美頒獎典禮》於台灣時間今（2日）中午圓滿落幕，本屆入圍9項的Kendrick Lamar（肯卓克拉瑪）最終抱回5座大獎，不僅是本屆最大贏家，更讓他生涯累積27座獎項，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手。Lady Gaga（女神卡卡）則抱回「最佳流行演唱專輯」和「最佳流行舞曲錄製」兩項大獎，超人氣Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶夯曲〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲 」，成為史上第一首獲葛萊美肯定的K-POP歌曲。

為《Kpop 獵魔女團》中的女團HUNTR/X主唱魯米（Rumi）一角獻聲的EJAE在拿到「最佳視覺媒體歌曲 」後，感性表示：「我以身為韓國人為傲。從小到大，人們甚至不知道韓國在哪裡，或是韓國是個什麼樣國家。而現在能聽到〈Golden〉這首歌在世界各地的角落被傳唱，看著大家逐字逐句地唱著韓文歌詞，這簡直不可思議。」

怪奇比莉拿下「年度歌曲」。（圖／達志／路透社）

甫結束日本巡演的女神卡卡在拿下「最佳流行演唱專輯」時激動表示：「我從我還是一個小女孩時就一直在做音樂，而每一次我來到這裡，我都覺得我需要打自己一拳。」她也鼓勵所有女性創作者要忠於自己的聲音，「我知道有時候當妳在錄音室裡，身邊都是一群男生時，可能會很不容易。所以我希望妳一定要傾聽自己的聲音，並且永遠為妳的創意與歌曲而戰，也為自己而戰」。卡卡也在本屆帶來〈Abracadabra〉搖滾版演出，頭上頂著宛如鳥籠的頭飾，身穿紅色毛絨上衣配上黑色窄裙，以獨特近距離鏡位拍攝並持續切換鏡頭，展現女神卡卡零死角的表演藝術。

Billie Eilish（怪奇比莉）拿下「年度歌曲」致詞時，先是回應了目前美國的社會現況：「儘管我內心充滿感激，我老實說我覺得現在唯一需要說的就是『在被偷走的土地上，沒有人是非法的。』」她接著補充：「現在真的很難知道該說或該做什麼。我只是覺得在這個空間裡，我充滿希望，我們需要持續祈禱、發聲與抗議。我們的聲音真的很重要，人民也很重要。」

超人氣Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶夯曲〈Golden〉，在本屆葛萊美獎拿下「最佳視覺媒體歌曲 」殊榮。（圖／達志／路透社）

從去年開始人氣在全球暴漲的倫敦創作女聲Olivia Dean（奧莉維亞迪恩），不負眾望拿下「最佳新人」，她感性向這十年來一路幫助她的經紀人道謝：「我從來沒有想像過自己真的能站在這裡，更不用說獲得提名了，所以真的非常感謝大家！一個藝人在沒有團隊的幫助下，他什麼都不是。」小賈斯汀去年無預警發行兩張專輯《SWAG》和《SWAG II》，近年鮮少公開表演的他，在官方公布將擔任演出嘉賓時即引發話題，在典禮中他以極簡的樂器配置獻唱歌曲〈YUKON〉，在台上裸著上身並搭配短褲，展現居家的一面，演出期間鏡頭時不時帶到在台下的老婆海莉（Hailey Bieber）甜笑望著老公的模樣，氣氛甜蜜溫馨。

近期美國移民政策議題持續延燒，典禮中許多歌手如小賈斯汀（Justin Bieber）、Joni Mitchell（瓊妮蜜雪兒）等，都在身上別著「ICE OUT」的徽章，而本屆獲獎者如Bad Bunny、怪奇比莉、奧莉維亞迪恩等人，也都在致詞時為議題與移民者發聲。

《第68屆葛萊美獎重點得獎名單》

年度製作 Record of the Year

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

年度專輯 Album of the Year

Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

年度歌曲 Song of the Year

怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

最佳新人 Best New Artist

奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

女神卡卡（Lady Gaga）《狂亂》（MAYHEM）

最佳舞曲／電子專輯 Best Dance/Electronic Album

小枝女孩（FKA Twigs）《Eusexua》

最佳流行舞曲錄製 Best Dance Pop Recording

女神卡卡〈Abracadabra〉

最佳節奏藍調專輯 Best R&B Album

Leon Thomas《Mutt》

最佳流行拉丁專輯 Best Latin pop album

Natalia Lafourcade《Cancionera》

最佳拉丁都市專輯 Best Música Urbana Album

Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

最佳搖滾專輯 Best Rock Album

Turnstile《NEVER ENOUGH》

最佳饒舌專輯 Best Rap Album

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》

最佳視覺媒體歌曲 Best Song Written for Visual Media

HUNTR/X 〈Golden (From K-Pop Demon Hunters)〉

