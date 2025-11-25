《Kpop獵魔女團》爆紅揭密 亞洲作品新主流

▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》成為Netflix觀賞數最高的動畫電影，締造熱烈的風潮。（圖／摘自IMDb）

[NOWnews今日新聞] 串流平台Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》上架之後，隨即在全球掀起風潮。過去好萊塢掌控了全球影視娛樂產業，不過隨著串流平台興起，觀眾的觀影習慣也隨之改變，影視內容更出現變化，亞洲內容和亞洲創作者驅動的新時代。業內專家指出，這場變革的關鍵不在於運氣或病毒式傳播，而在於能否從一開始就建立起一套可預測的、全球化的架構。

由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦的「2025亞洲新媒體高峰會」在11月24、25日登場。其中邀請到來自美國洛杉磯的M3 Global Strategy的創辦人兼CEO Max Michael前來針對「亞洲人才與內容走向國際市場的關鍵」進行分享。

廣告 廣告

好萊塢壟斷終結：96%觀眾收看國際內容

Max Michael在演講一開始，便揭示了串流時代的關鍵轉變，全球觀眾的觀影習慣已跨越國界，現金高達96%的全球串流觀眾會收看國際內容，超過一半觀眾更是固定收看。這種流動性已「永久打破了好萊塢的壟斷」。

Max Michael強調，這改變的不僅是代表性的增加，而是真實性已成為一種全球通用的準則。當一個故事帶著文化誠信（cultural honesty）的方式講述時，世界各地的觀眾都會產生共鳴，因為它具有普世的共鳴力。

他舉例提到，包括《媽的多重宇宙》、《怒嗆人生》和《Kpop獵魔女團》等成功案例，並不是因為它們是亞洲的作品而獲勝。它們之所以成功，是因為創作者主導、基礎設施支持他們，而全球觀眾已經習慣接受他們的作品。

▲美商M3 Global Strategy創辦人兼CEO Max Michael。（圖／NMEA提供）

「文化特異性」是吸引力

Max Michael直言，「全球螢幕不再像過去那樣由好萊塢主宰。這不是一場危機，而是一個機會。」

他表示，「消費者才是傳播者。他們可以在單次觀看中，從韓國移動到西班牙，再到巴西和台灣。」問題不再是「這部作品能否走向國際？」，而是「這部作品是否為全球化而建構？」。

他強調「這不再是一個靠運氣或病毒式傳播就能產生爆款的世界」，並提到會創立M3 Global Strategy正是為了架構創意、財務和策略系統，使跨國故事講述變得可預測，而非偶然。

這套架構的核心要素包括：

1.文化特異性：過去被視為障礙的文化特異性，現在已轉變為吸引力（The hook）。年輕觀眾渴望「窗戶」而非「鏡子」，他們能瞬間察覺故事是否被稀釋。

2.戰略定位決定規模：IP在早期的創意和投資者對話中如何被「框架」和「定位」，決定了其最終規模，這顯示出成功的作品其戰略定位至關重要。例如《瘋狂亞洲富豪》先被定位為「主流愛情喜劇」，其次才是「特定族裔的故事」，降低了風險溢價；《三體》被定位為「優質全球科幻」，而非「亞洲科幻」，因此吸引了如《權力遊戲》的頂級製作人和高額預算。

▲《瘋狂亞洲富豪》被定位為主流愛情喜劇。（圖／華納兄弟，2018.08.16）

3.粉絲群+類型=全球規模化：成功的IP還必須自帶「內建社群」。像是《Kpop獵魔女團》在Netflix上觀看次數突破2.36億，成為該平台觀看次數最高的電影，其成功便證明了，當作品牽動一個全球的粉絲社群，便能有效跳過觀眾獲取階段，贏得觸及。

4.穩健的財務合作：全球金融體系已證明，美亞之間的共同融資不再是試驗，而是一種標準化的基礎設施。這為更廣泛的製片計畫和共同融資工具創造了空間。

直式微短劇與 AI：兩大新興驅動力

據預測，亞洲媒體和娛樂市場預計到 2027 年將達到3兆美元。這並非因為它「新興」，而是因為它正在成為全球故事敘事的核心驅動力量。

Max Michael指出，亞洲正在引領未來五年內容領域的兩大增長趨勢，分別是人工智慧（AI） 和直式微短劇（Vertical Microdrama）。

直式微短劇這個新媒介以病毒式傳播力，融合優質故事敘事，預計到2030年全球產值將突破300億美元。它製作成本低廉，且短片能帶來長片2.5倍的參與度，是測試創意和角色的強大工具。

最後，Max Michael總結表示，亞洲故事將塑造未來十年的全球故事敘事，但這需要基礎設施的支援，台灣、韓國、日本、美國等地的夥伴關係、穩定的開發和融資管道，以及幫助創作者建立全球身份而非僅僅是工作機會的人才體系。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

亞洲新媒體高峰會登場！台灣內容產業拚突圍 李遠喊「三I三跨」

3小時黏在電視前！台灣YouTube客廳觀看暴增 長片時代正式來了

總觀看近2千萬！《中文怪物》現象級爆紅 酷揭秘爆紅3大關鍵