《KPop獵魔女團》登台了！Derpy、Sussie陪逛快閃店 限時曝光

《KPop 獵魔女團》官方快閃店登台。（圖／讀者提供）

風靡全球的動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店，從韓國開始，新加坡、泰國、日本接力登場，壓軸站落腳台北，也是Netflix後台流量最高的城市。今（3日）台北站於中山區盛大開幕，首個週末預約全數額滿。

經典場面神還原。（圖／讀者提供）

身為Netflix史上觀看次數最高的作品之一，KPop 獵魔女團官方快閃店台北站還原韓國站原始設計，進入快閃店就像走進HUNTR/X專機的機艙打造沉浸式體驗，跟著劇情〈Golden〉〈How It’s Done〉感受HUNTR/X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉〈Your Idol〉魅力再現。Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區伴隨粉絲們一起逛展，守護粉絲們。

為期16天的快閃店，預約比照韓國透過官方預約系統預約，首個假日名額已被粉絲們一掃而空，主辦單位溫馨提醒每日系統會有零星釋出，除了預約系統之外，現場也會有最後公告，現場排隊的朋友們也有機會入場，請鎖定官方預約系統和分工合作官方社群。

