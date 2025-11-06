《Kpop獵魔女團》確定將拍第2集！最快2029年登場 需耗4年原因曝光

娛樂中心／綜合報導

掀起全球熱潮的Netflix冠軍動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop: Demon Hunters）確定推出續集！Netflix與索尼動畫正式宣布第2集製作計畫，預計將於2029年問世。首集不僅在線上平台創下驚人觀看紀錄，更於北美戲院以「限定K歌場」形式上映，短短兩天便登上票房冠軍，成為疫情後罕見的票房奇蹟。

據《彭博社》報導，《Kpop獵魔女團2》將由原團隊回歸操刀，兩位導演瑪姬姜（Maggie Kang）與克里斯艾伯翰斯（Chris Appelhans）早已為續集鋪下伏筆。由於動畫製作耗時漫長，雙方協議2029年檔期上線，前後兩集相隔4年。瑪姬姜早在7月受訪時就透露，「第一集還有很多故事沒能講完，角色命運和世界觀都還有延伸空間。」

廣告 廣告

《Kpop 獵魔女團》確定將拍攝製作第2集預計2029年上線（圖／翻攝自IG @kpopdemonhuntersnetflix）

《Kpop獵魔女團》自上架以來風靡全球，融合奇幻冒險與K-pop文化，講述能用音樂驅魔的女團「HUNTR/X」與惡魔男團「Saja Boys」之間的宿命對決。劇情設定新穎、角色設計吸睛，搭配洗腦原創歌曲〈Golden〉、〈Soda Pop〉等，掀起韓團成員們翻唱潮。

Netflix向來對戲院上映態度保守，然而卻在今夏罕見推出全美「K歌場」活動，讓觀眾可邊唱邊看，結果兩天就狂賣1800萬美元票房，榮登當週冠軍；10月底萬聖節檔再度重映，仍拿下第4名佳績。業界分析，《Kpop獵魔女團》不僅打破動畫片地域限制，也成功讓韓流題材進軍國際動畫市場。

更多三立新聞網報導

謝侑芯解剖報告為何需等3個月？大馬法醫揭屍檢5大關鍵：沒那麼簡單

日本氣炸！點名OpenAI「偷用吉卜力」政府下令：Sora立刻停手掀版權風暴

三立八點檔場景用AI生成 33年老牌電視台如何進化成科技公司

三立總經理高明慧：組「TEAM TAIWAN」影視隊 共創新局共榮共好

