《Kpop獵魔女團》續集有望 最快推出時間曝光
【記者趙筱文／台北報導】《Kpop獵魔女團》今年6月上架後迅速在全球爆紅，不僅刷新Netflix原創動畫觀看紀錄，相關音樂也登上國際榜單。根據外媒爆料指出，索尼動畫已與Netflix洽談續集製作，目標於2029年推出，引發粉絲高度關注。
外媒報導指出，索尼動畫已與Netflix敲定合作協議，將啟動《Kpop獵魔女團》第二集的製作計畫，但雙方並未回應相關傳聞，消息仍停留在外界爆料階段。由於動畫製作周期漫長，續作預計將耗費數年打造。
《Kpop獵魔女團》以韓國偶像團體對抗惡魔勢力為主軸，結合舞台美術、視覺特效與娛樂敘事，角色之間的情愫與競爭也成為亮點，推出後迅速席捲市場，觀看次數甚至超越《魷魚遊戲》第一季。
作品中的配樂同樣備受討論，包含〈Golden〉、〈Soda Pop〉、〈Takedown〉多首歌曲在串流與排行榜表現亮眼，帶動二創浪潮。官方8月也推出Sing-Along歌詞版，延續討論熱度。
隨著續集傳聞升溫，粉絲已開始期待世界觀擴張與角色走向。外界推測，若製作順利，Netflix可能於後續活動中正式宣布，更多消息仍有待官方揭露。
