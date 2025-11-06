《Kpop獵魔女團》續集有望 最快推出時間曝光

娛樂中心／吳宜庭報導中國女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，並於昨日在成都舉辦盛大的粉絲生日音樂派對。她在舞台上哽咽落淚，感性坦言：「在前兩個月的時候，我確實有覺得，可能沒有辦法再當演員了」，一句話瞬間讓全場粉絲紅了眼眶。趙露思感謝粉絲在她低潮時給予力量，「是你們讓我覺得，就算生病也沒什麼大不了，我還是可以繼續做自己想做的事情」。同時，她也親口宣布成立新工作室，正式與過去的經紀公司劃清界線。

民視 ・ 21 小時前