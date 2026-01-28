《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍

Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，日前選出2025年最受歡迎的前100名單曲，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜，由《Kpop獵魔女團》動畫裡，虛構女團「HUNTR／X」神曲〈Golden〉奪冠，第2名是「CORTIS」的〈GO!〉，第3名為JENNIE〈like JENNIE〉，第4名是盧廣仲〈太陽與地球〉，蔡依林〈Pleasure〉獲得第5名，成績亮眼。

天后蔡依林也是這次年度百首單曲前10名中唯一的華語女歌手，除了〈Pleasure〉榜上有名，〈DIY〉則是榮獲第16名，人氣很旺；林宥嘉〈怪情歌〉為第6名，第7至10名分別是林俊傑〈瞬間的瞬間〉、張哲瀚〈Why Not〉、BLACKPINK〈JUMP〉及周杰倫與言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉。