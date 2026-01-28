《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍
Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，日前選出2025年最受歡迎的前100名單曲，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜，由《Kpop獵魔女團》動畫裡，虛構女團「HUNTR／X」神曲〈Golden〉奪冠，第2名是「CORTIS」的〈GO!〉，第3名為JENNIE〈like JENNIE〉，第4名是盧廣仲〈太陽與地球〉，蔡依林〈Pleasure〉獲得第5名，成績亮眼。
天后蔡依林也是這次年度百首單曲前10名中唯一的華語女歌手，除了〈Pleasure〉榜上有名，〈DIY〉則是榮獲第16名，人氣很旺；林宥嘉〈怪情歌〉為第6名，第7至10名分別是林俊傑〈瞬間的瞬間〉、張哲瀚〈Why Not〉、BLACKPINK〈JUMP〉及周杰倫與言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉。
其他人也在看
高訂秀前的「少女蔡」！蔡依林巴黎私服照連發，毛茸茸耳罩＋牛仔褲，狀態好到不科學
高訂秀前的法式日常，私服狀態成焦點從白天街頭漫步、夜晚街拍到精品店內巡禮，蔡依林多套私服造型圍繞在簡單卻不隨便的穿搭邏輯。條紋長袖上衣搭配牛仔褲的經典組合，在不同場景中反覆出現，卻絲毫不顯單調，反而展現出高度實穿又耐看的日常時尚感，也讓不少網友直呼「每一...styletc ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《獵魔女團》創紀錄奪「年度百首單曲」冠軍 蔡依林穩坐華語女歌手第一
〈Golden〉由女團HUNTR/X演唱，全球點閱突破 10 億次，更榮獲金球獎「最佳原創歌曲」。亞軍則由大勢新人團體CORTIS以清新的〈GO!〉拿下，該曲因趣味諧音歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」在社群掀起暴紅熱議，展現GenZ世代的驚人影響力。天后表現依舊亮眼，BLACKPINK成員JE...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
白雲錄外景溯溪遇險 看到人生走馬燈
中天綜合台《綜藝OK啦》今晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」主題。白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
邱偲琹大方推薦韓國男很不錯
邱偲琹去年10月被拍到和韓國歐巴約會，大方認愛有新歡，情斷電視圈大老郭建宏之子郭方儒，她28日和傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、導演安竹間出席影集《那些你不知道的我》宣傳，燦笑透露和男友是在韓國街頭搭訕認識，「在其它地方會放得開一點。」至於如何更進一步發展？她說一開始互發訊息，因語言不通，需要一點耐心，透過耐心變成情人。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
給下一輪太平盛世的備忘錄
在一九八○年代後崛起的台灣女作家行列之中，平路向來就最具有後現代批判精神，也是最勇於創新實驗的一位。但值得玩味的是，平路的前衛姿態卻不見得是在「向前看」，反倒是恰恰相反，她經常透過記憶來頻頻回首，對於消逝在時間之中的過往，總是耿耿於懷、念茲在茲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了
「金曲歌王」趙傳28日宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙炮，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽到這個新聞，但不清楚具體情況，也分享自己的家庭教育。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德征服台北101 吸全球620萬人看
世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德，於上周日挑戰攀登台北101，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，並榮登該周（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》將於29日在台上映，27日晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤
動力火車、王治平、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、babyMINT日前出席華研國際旺年會，這回主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，十分用心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《民視第一發發發》陽帆搭檔浩角翔起跨世紀首度合作唱跳！嗆聲一定贏白冰冰
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導2026《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，這次破天荒組合了「偶像男團」陽帆+浩角翔起帶來組曲演出。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
張繼聰鐵血爆肌 張家輝虧他打醫美
香港電影《金童》由導演陳維冠執導，張繼聰、曾志偉、韋羅莎等人合演，在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房，其中張繼聰為《金童》先增重扮演拳擊手，又再減重恢復正常身型，而他同時在拍攝《尋秦記》，短短數月體重變化了22公斤，連古天樂都忍不住笑說他的臉型和身體完全無法連戲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國票證券：台股仍具續創高點空間
【國票觀點】 今日盤勢及未來走勢：(電子股領軍台股不預設高點，傳產可留意AM族群) 雖美醫療板塊重挫，然科技股買氣受記憶體晶片產業利多消息提振，美股四大指數漲多跌少，幅度介於-0.83% 至 +2.4%，台積電ADR上漲1.69%，台指期夜盤上漲191點，預期在美科技股樂觀氣氛帶動下，有助台股多方攻勢延續，指數有望再創新高。 短線看法：目前台股多方氣勢延續，AI 族群持續領軍，農曆年前仍具續創高點空間，惟隨封關日逼近，須留意大資金回收帶來的波動風險，預期後續台股將以驚驚漲方式向上緩步墊高。 操作建議：當前台股偏多看法不變，電子股仍為核心投資主軸。另傳產方面，由於北美天氣因素，恐提高車輛碰撞頻率，此外保險公司State Farm持續採用AM件進行理賠維修，因此相關概念股可望吸引資金聚焦，若不追電子族群者，可優先將 AM 供應鏈納入觀察名單。 重點產業與族群： AM – 1319東陽、1522堤維西、6605帝寶 觀點：北美凜冬將至，極端氣候催化碰撞維修需求，而State Farm擴大AM件賠付，加上台關稅降至15%提升同業競爭力，有助相關大廠營運可期 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從八卦山到柏林！ 彰基醫師陳良誠獲微電影創作獎
第六屆彰化百工百味影片創作獎昨天（27日）於彰化演藝廳舉行頒獎典禮，彰化基督教醫院陳良誠醫師團隊以「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」一片榮獲微電影組佳作，是首位以醫師身分獲獎。該片講述一名醫學中心主治醫師，如何兼顧繁忙的臨床生活；並運用下班後的瑣碎時光，為我國醫材新創付諸努力及實踐，並最終斬獲國自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新台幣開盤升2分 為31.3元
（中央社台北29日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.3元開盤，升2分。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
高畑充希、岡田將生結婚一年有喜了！ IG同時宣布升格新手爸媽
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導日本演藝圈再添喜訊！33歲女星高畑充希與大2歲的男星岡田將生，因合作日劇《1122好夫婦》假戲真做，交往後於2024年底結...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陽帆口誤「先生」爆出櫃疑雲！浩翔聯手開嗆：冰姐贏定了 白冰冰當場變臉開火
《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺及賴慧如共同主持。本次節目亮點在於陽帆與浩角翔起的破天荒合作，三人組成「黑馬隊」帶來精彩組曲演出。為了這次合體，三位大忙人紛紛表示是硬「擠出時間」進舞蹈教室排練，能在舞台上湊齊實屬難得。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ藝聲台語告白太有心！深情承諾「我一定會閣來看你」逼哭粉絲
「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道20週年高雄巨蛋演唱會圓滿落幕，團員們一一透過社群向台灣粉絲E.L.F.道謝，團員藝聲的貼文卻意外成為焦點，他不僅向高雄深情告白，更罕見以「台語漢字」表達「我一定會想辦法，閣再來看你～」讓粉絲們無不動容直喊「真的太有心了！」自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
高畑充希平安產子升格新手媽 岡田將生陪伴迎接新身分
兩人於2024年在串流平台日劇《1122 好夫妻》中首次共演，飾演夫妻，同年11月宣布結婚，如今迎來新生命，也為人生寫下新的階段。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2則留言
李奧納多再創紀錄！7度拚影帝《一戰再戰》英國奧斯卡掃14項提名
被視為奧斯卡重要風向球的第79屆英國影藝學院電影獎（BAFTA），於昨（27）日正式公布入圍名單。由名導保羅湯瑪斯安德森執導的史詩鉅作《一戰再戰》（BC）氣勢如虹，一口氣入圍最佳影片、最佳男主角等共14項大獎，成為本屆最大贏家之一。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言