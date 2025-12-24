KPOP迷聖誕禮物來了！限時搶購「抱走整袋」

限時之內拿到的周便都是你的！（圖／TVBS）

韓流聖誕節慶祝活動在全球掀起熱潮，防彈少年團成員柾國與IVE成員安兪真近日透過翻唱聖誕歌曲，為全球粉絲送上節日祝福。同時，台灣業者也舉辦為期三天的KPOP主題快閃活動，推出多項互動遊戲與優惠，讓台灣粉絲能以實體方式慶祝這個特別的節日。從限時搶購到套圈圈、球池尋寶等活動，讓KPOP迷們在歡樂氣氛中獲得心儀的聖誕禮物。

K-MONSTAR活動現場氣氛熱絡，店員熱情地為參與限時搶購的粉絲倒數計時，鼓勵他們在規定時間內盡可能多拿取商品。店員大聲喊著，只要粉絲能在限時內將商品裝進提供的袋子裡，就能全數帶回家，讓粉絲們把握機會搶購心愛的韓流商品。

一位參與活動的歌迷興奮地展示她的戰利品，包括價值1590元的少女時代手燈以及NMIXX的限量版專輯。她表示這些都是非常值錢的收藏品，對於能在活動中獲得這些寶貝感到十分滿足。

除了限時搶購外，業者還準備了套圈圈、球池尋寶及猜專輯重量等多樣活動，讓粉絲們能以遊戲方式獲得獎品。有幸運的粉絲甚至贏得整疊專輯直接抱回家，讓KPOP迷在聖誕節收到實體禮物的願望得以實現。

IVE安安兪翻唱聖誕氛圍歌曲陪歌迷過佳節。（圖／取自_yujin_an IG）

與此同時，韓國偶像也透過音樂向全球粉絲獻上節日祝福。防彈少年團成員柾國翻唱了《The Christmas Song》，IVE成員安俞真則帶來《Be My Baby》，兩人都以充滿聖誕氛圍的歌曲療癒粉絲。

樂團DAY6則直接推出全新聖誕歌曲《Lovin the Christmas》，展現「信聽樂團」的實力。這首歌曲的品質和氛圍讓人聯想到捧著一杯熱巧克力，在音樂陪伴下度過2025年的溫馨畫面，為粉絲們帶來更多節日溫暖。

