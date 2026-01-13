《Kpop 獵魔女團》奪金球獎兩大獎！靈魂歌姬EJAE是誰？10年練習生無緣出道、被嫌聲音不夠好 把「被拒絕的人生」唱成世界級金曲

「我不再躲藏，現在我要閃耀，就像我天生注定如此。」爆紅全球的電影《K-pop 獵魔女團》中，這句歌詞隨著〈Golden〉被無數觀眾記住。第83屆金球獎於台灣時間12日舉行，這部結合 K-pop 音樂、女性成長與奇幻動作的作品，一舉抱回「最佳動畫片」與「最佳原創歌曲獎」兩項大獎，成為本屆最受矚目的動畫作品。

Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》在全球串流平台掀起熱潮後，正式站上國際獎項最高殿堂。而比獎項本身更打動人心的，是站在舞台中央、淚水止不住的創作者 EJAE。這首讓全球觀眾記住的〈Golden〉，不只是電影的靈魂配樂，更是一段被拒絕十多年後，終於被世界聽見的真實人生。

電影「Kpop獵魔女團」片中金曲〈Golden〉的原唱Audrey Nuna（左）、EJAE（中）、Rei Ami（右）

金球獎一晚奪雙獎 動畫與音樂同步被肯定

在本屆金球獎中，《Kpop 獵魔女團》擊敗多部強勢動畫作品，拿下「最佳動畫片」。片中關鍵歌曲〈Golden〉同樣氣勢如虹，由 EJAE 與 Mark Sonnenblick 共同打造，成功奪下「最佳原創歌曲獎」，讓這部 Netflix 原創動畫在音樂與敘事層面雙雙獲得最高肯定。

當晚 EJAE 登台領獎時情緒潰堤，她一上台便哽咽表示「（獎座）拿起來好重，我的天啊，深呼吸」，短短一句話，道盡此刻的不可置信與重量。

EJAE領取最佳原創歌曲時淚灑舞台

「我被嫌棄聲音不夠好」 致詞揭開10年練習生傷痕

EJAE 在台上的致詞，成為當晚最被轉傳的一段畫面。她親口說出自己多年來不曾在鎂光燈前被理解的過去。

「當我還是個小女孩時，我不知疲倦地努力了10年，只為了實現一個夢想：成為一名K-pop偶像。但我被拒絕了，當時我因為被嫌棄聲音不夠好而感到失望。」她接著坦言，那段時間只能靠創作撐過來。

「於是我開始依賴創作與音樂來度過難關，這才讓我今天能以歌手與創作人的身份站在這裡。」講到這裡，她已數度停頓拭淚，台下掌聲不斷。

《K-pop 獵魔女團》金球奪二大獎，EJAE 致詞感動無數觀眾。

把獎獻給被拒之門外的人 全場起立鼓掌

在演說尾聲，EJAE 將這座金球獎獻給所有曾被否定的人。

「我可以充滿自信地說，『拒絕是另一種方向的指引』。所以永遠不要放棄，要像你天生該有的樣子那樣發光發熱，永遠都不嫌晚。」這段話不只呼應〈Golden〉的核心精神，也成為本屆金球獎最具代表性的金句之一。

EJAE 是誰 10年練習生無緣出道的真實經歷

EJAE 本名金恩在，1991 年出生於首爾。她自 2003 年起進入 SM Entertainment 接受訓練，前後長達近十年，卻始終未能等到出道機會。年齡、公司策略與市場考量，最終讓她選擇離開偶像體系。

2011 年，她移居美國，進入紐約大學 Tisch 藝術學院就讀，主修音樂產業與心理學，開始重新理解音樂與自我價值的關係。這段離開舞台、轉向幕後的時間，也成為她後來創作情感深度的重要養分。

從幕後創作到關鍵人物 被業界重新看見

2017 年，EJAE 參與 SM Entertainment 的歌曲創作營，再次被公司注意，正式以創作人身分回到產業核心。之後陸續參與多首熱門作品，包括 Red Velvet 的〈Psycho〉、aespa 的〈Drama〉，也與 TWICE、LE SSERAFIM、NMIXX 等團體有合作紀錄，逐漸在幕後站穩位置。

2025 年，她與美國獨立音樂出版公司 Prescription Songs 簽約，並受邀加入 Netflix 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶製作團隊。

〈Golden〉寫進人生 差點沒進電影的關鍵歌曲

〈Golden〉的誕生，幾乎就是 EJAE 人生的縮影。她曾在訪談中透露，歌曲最初的旋律靈感，是在前往牙醫的路上哼唱後錄進手機語音備忘錄，後續再與 Mark Sonnenblick 共同完成。

這首歌一度差點無緣進入電影正片，歷經多次劇情與橋段調整後才正式定案，卻意外成為全球觀眾最有共鳴的一首作品。

EJAE 也親口表示，〈Golden〉來自她多年身處體制邊緣、反覆被否定後的心境累積，是寫給所有仍在尋找出口的人。

全球爆紅成績驚人 從串流到舞台全面擴散

隨著電影熱度延燒，〈Golden〉不只在串流平台表現亮眼，也登上美國《告示牌》Hot 100 主榜，蟬聯冠軍長達八週，YouTube 觀看次數突破 10 億次，被視為 2025 年最具代表性的單曲之一。

EJAE 也與 Audrey Nuna、Rei Ami 以本尊身分登上《The Tonight Show》與《SNL》演出，從幕後創作人走向全球舞台中心，正式被主流市場全面看見。

EJAE 用人生證明是金子總會發光

「我不再躲藏，現在我要閃耀，就像我天生注定如此。」

正如〈Golden〉歌詞所唱，EJAE 用十多年時間走過被拒絕、被否定、轉彎再前進的路，最終站上世界級舞台。這座金球獎，不只是對一首歌的肯定，更是對所有曾被說「不夠好」的人，最溫柔也最有力的回應。

《Kpop 獵魔女團》目前可於 Netflix 平台收看。

（圖片來源：Golden Globes、IG@ejae_k）

