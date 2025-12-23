《KPop 獵魔女團》官方周邊明年1月3日台北南西快閃 預約限量先到先買

《KPop 獵魔女團》官方周邊快閃店將於明年1月3日起在台北登場。（b.stage提供）

今年最火爆Netflix動畫電影《KPop 獵魔女團》(KPop Demon Hunters），不但累積觀看破3.2億次，成為Netflix史上最多觀看次數的原創電影，也已經確定製作續集；其歌曲、周邊商品也都人氣超高。官方快閃店最終站確定將於2026 年1月3日至1月18日在台北登場，地點選於 台北市大同區南京西路44號，為本次巡迴畫下最華麗的句點。

《KPop Demon Hunters Official POP-UP Store》官方快閃店台北站，完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以《KPop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品，從HUNTER/X、Saja Boys的角色貼紙組合包、可愛文具、紙膠帶等，到寵物Derpy鑰匙圈、公仔等，一眼看到就令人愛不釋手，想要通通帶回家。

廣告 廣告

快閃店部份商品每日限量販售，先到先買。（b.stage提供）

不僅多樣官方周邊商品，快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的《KPop 獵魔女團》體驗，設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。讓粉絲不但可以挑選心儀周邊，也能開心打卡拍照。

Jinu的寵物Derby鑰匙圈超可愛。（b.stage提供）

《KPop Demon Hunters Official POP-UP — Taipei》免費入場，採線上預約制，將於12月28日上午11:00開放預約，預約平台為官方粉絲社群kpopdemonhunters.fan。部分商品每日皆有限量販售，售完即止。想買喜歡的周邊，請記得早點到場喔。

《KPop Demon Hunters Official POP-UP Store》官方快閃店在台北是最終站。（b.stage提供）

更多鏡週刊報導

英國教會幼兒園禁唱《Kpop獵魔女團》 理由出乎意料

扶植文創大平台4／曾與好萊塢名導史匹柏共事 她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

魂門有縫？！ 《Kpop獵魔女團》配唱錄音真的遇到鬼