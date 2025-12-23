《KPop 獵魔女團》官方快閃店登場！將於明年登陸台北 限定周邊公開

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

動畫電影《KPop 獵魔女團》(KPop Demon Hunters》今年於 Netflix 上線後迅速引爆全球熱潮。 而《KPop Demon Hunters Official POP-UP Store》官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布。最終站確定將於明年1月3日至1月18日台北AIPXA LAND登場，本月28日上午11點開放預約。

《KPop 獵魔女團》官方快閃店登場。（圖／ b.stage提供）

本次快閃店將完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典英雄角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。

官方限定周邊公開。（圖／ b.stage提供）

本次快閃店將完整呈現多元周邊商品內容。（圖／ b.stage提供）

《KPop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品。（圖／ b.stage提供）

台北快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的《KPop 獵魔女團》體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。本次快閃店預期將成為粉絲與內容創作者必訪的話題據點。隨著嶄新一年的到來，邀請粉絲以最震撼的方式迎接2026年，並於台北一同見證《KPop 獵魔女團》官方快閃店巡迴的最終盛典。





