《KPop 獵魔女團》快閃店在台北！ 首週末預約全秒殺

人氣動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店來囉！1月3日於台北市中山區開幕，首個週末預約全數額滿。對此，主辦單位表示，預約系統會不定期釋出名額，現場若有位置也會公告。

《KPop 獵魔女團》台北快閃店3日在中山區AIPXA LAND開幕。（圖／讀者提供）

Derpy玩偶是許多粉絲鎖定的必買商品。（圖／讀者提供）

快閃店內有販售各式文具用品。（圖／讀者提供）

《KPop 獵魔女團》快閃店台北站還原韓國站設計，就像走進HUNTR/X專機的機艙，打造沉浸式體驗。從踏進店面開始，隨著〈Golden〉﹑〈How It’s Done〉感受HUNTR/X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉﹑〈Your Idol〉魅力再現。Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區陪伴粉絲們。

Saja Boys人型立牌會在《KPop 獵魔女團》台北快閃店陪伴粉絲們。（圖／讀者提供）

快閃店獨家販售限量周邊商品，網路上不少粉絲跟著飛往韓國、日本、新加坡和泰國，還是無法如願買到限量商品。尤其是Derpy的鑰匙圈和各式絨毛玩偶，更是許多粉絲心中的必買選項，主辦為避免被掃貨情況發生，特別啟動分流機制，每日限量上架，盡最大努力讓每日的粉絲都有機會買到心中屬意的商品。

