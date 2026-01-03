《KPop 獵魔女團》快閃店登陸中山區！開幕首周預約全滿 Derpy商品現搶購潮

【緯來新聞網】風靡全球的動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店落腳台北，3日於中山區盛大開幕，為期16天，首個週末預約全數額滿，主辦單位溫馨提醒粉絲們，預約系統會不定期釋出，現場若有位置也會公告，讓更多人可以進入快閃店。

《KPop 獵魔女團》台北官方快閃店開幕。（圖／讀者提供）

身為Netflix史上觀看次數最高的作品之一，KPop 獵魔女團官方快閃店台北站還原韓國站原始設計，進入快閃店就像走進HUNTR/X專機的機艙打造沉浸式體驗，跟著劇情〈Golden〉〈How It’s Done〉感受HUNTR/X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉〈Your Idol〉魅力再現。藍色老虎Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區伴隨粉絲們一起逛展，守護粉絲們，從踏進店面開始，就像是走進電影世界中，跟著電影中的時間軸前進，打造完美沉浸式體驗。

《KPop 獵魔女團》Derpy擁有超高人氣，玩偶也是粉絲最想購買的品項之一。（圖／讀者提供）

《KPop 獵魔女團》將Derpy各式商品搬來台灣。（圖／讀者提供）

KPop 獵魔女團台北官方快閃店獨家販售限量周邊商品，現場販售包括卡套、娃娃、徽章、海報、球衣、帽Ｔ、DIY帆布袋、印章、小卡等各式品項，尤其是Derpy的鑰匙圈和各式絨毛玩偶，更是許多粉絲心中的必買選項。主辦為避免被掃貨情況發生，特別啟動分流機制，每日限量上架，盡最大努力讓每日的粉絲都有機會買到心中屬意的商品。



台北快閃店為期16天，預約比照韓國透過官方預約系統預約，首個假日名額已被粉絲們一掃而空，主辦單位溫馨提醒每日系統會有零星釋出，除了預約系統之外，現場也會有最後公告，現場排隊的朋友們也有機會入場，請鎖定官方預約系統和分工合作官方社群。

《KPop 獵魔女團》台北官方快閃店周邊T。（圖／讀者提供）

《KPop 獵魔女團》台北快閃店打造沈浸式體驗，粉絲可跟Saja Boys合照打卡。（圖／讀者提供）

《KPop 獵魔女團》台北官方快閃店開幕首日就吸引滿滿人潮。

KPop Demon Hunters Official Pop-Up Store — Taipei

KPop 獵魔女團官方快閃店｜台北站



展期｜2026/1/3（六）～ 2026/1/18（日）

營業時間｜11:00–21:00（最後入場 20:30）

地點｜AIPXA LAND（台北市大同區南京西路 44 號）

入場門票｜免費入場，12／28（日）起採線上預約制

主辦單位｜分工合作TEAMPOWER

預約網址｜https://kpopdemonhunters.fan/

