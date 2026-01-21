KTV下藥迷昏友人再性侵拍片 2男下場曝光

兩男邀約男性友人至KTV唱歌，卻合謀下藥性侵，並拍攝性愛影像。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名男子阿銘（化名）邀約男性友人阿志（化名）至KTV唱歌，原本同行的友人阿義（化名）則以遲到為由尚未到場。未料過程中，阿銘竟趁機對阿志下藥，待其失去意識後將人載往旅館性侵，甚至拍攝性愛影像。如今判決結果曝光。

共謀下藥性侵友人

根據判決書，阿義於2023年10月間寄送含有Gamma-Butyrolactone（GBL），俗稱「G水」的藥劑給阿銘，並由阿銘分裝後持有。隔月，阿義邀約阿志前往KTV唱歌，阿志到場後由阿銘陪同在包廂內飲酒歡唱，阿義則刻意以遲到為由未現身。

期間，阿銘趁阿志前往洗手間時，將事先準備好的G水摻入其含酒精飲料中。阿志飲用後因藥效發作陷入昏迷，阿銘隨即將他載往某旅館，並以手機拍照、錄影，在違反阿志意願下對其性侵，留下性影像。

事後，阿義才前往旅館房間，並於阿志清醒前離去。直到阿志日後經不知情的友人透過通訊軟體私訊告知，才驚覺自己遭下藥性侵並被拍攝不雅影像。

案件經高雄地方法院審理，阿義坦承曾寄送G水，並與阿銘共同涉犯以藥劑加重強制性交及違反意願拍攝性影像罪，但辯稱實際下藥的藥劑非其提供，也未取得性影像。對此，阿銘供稱，下藥所用的G水正是阿義寄送，且雙方事前已有分裝。

法官調閱兩人對話紀錄後認定，阿義自始即與阿銘共謀，包含由阿義出面邀約阿志、討論下藥時機等情節，並在KTV期間傳訊詢問「你有下了嗎」，顯示雙方確有合謀迷昏阿志後性侵之犯意聯絡。

法院指出，兩人明知阿志的性傾向，卻僅為滿足自身好奇心而設局誘騙，在未經同意下下藥性侵，並擅自錄下性行為影像，嚴重侵害被害人的性自主權、身體自主權與性隱私權，也踐踏其對友人的信任，對其身心造成重大創傷。審酌相關事證後，法院依共同以藥劑加重強制性交並拍攝性影像罪，判處阿銘有期徒刑7年6月，阿義有期徒刑7年3月。

