KTV包廂戰麻將遭臨檢活逮 慶生遭整團打包送辦
記者黃秋儒／新北報導
新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將，被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。
淡水警分局指出，昨21日22時40分許，淡水警分局執行擴大臨檢勤務，員警荷槍實彈進入中正路上的連鎖KTV進行臨檢，巡檢至三樓VIP包廂時，員警一開門，包廂內歡樂的氣氛瞬間凝結，桌面上清楚地擺著現金、麻將與數顆骰子，4名男子正以麻將「推筒子」進行賭博。
淡水警分局提到，警方當場查獲25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓及22歲胡姓等4名男子涉嫌刑法賭博罪，立即宣讀三項權利並清點證物，包含賭資新台幣1,000元、麻將40顆及骰子3顆。同時，現場另外8名關係人，也一併帶回分局製作筆錄，警詢後依法移送士林地檢署偵辦。
據了解，這群友人原本為幫一名張姓女子慶生，特地包下VIP大包廂慶祝，怎料4名男子卻在歡唱間「手癢」拿出麻將與骰子玩起推筒子，恰巧服務人員原預計在當時送進生日蛋糕，敲門開門後卻變成警察進場臨檢，眾人嚇得當場愣住，生日蛋糕沒切成，反而跟著一行人「一起進警局」續攤。
淡水警分局呼籲，KTV等公共場所屬人潮頻繁之處，從事賭博不僅觸法，更容易造成治安問題，提醒民眾切勿以身試法，聚會娛樂應保持分寸，避免讓原本的歡樂時刻變調，留下刑事紀錄。
其他人也在看
假檢警稱「普發1萬」遭盜領 新竹婦人80萬存款全沒了｜#鏡新聞
詐騙新手法！來看新竹一名婦人，10月底接到假檢警的電話，告知她的普發1萬元現金遭人盜領，甚至涉及洗錢，因此要被監管帳戶，婦人信以為真，交出存摺和帳戶密碼，80萬元的積蓄隨即被提領一空！警方11月初循線抓到3名嫌犯，但錢已經被花光，提醒民眾，普發現金只有上網登記、ATM領現等5種管道，政府也不會用簡訊或電話告知異常，小心受騙上當。鏡新聞 ・ 1 天前
桃園市志願服務嘉年華暨NPO成果市集登場 張善政感謝志工長年無私奉獻
桃園市長張善政22日上午前往平鎮區，出席「桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」。張市長表示，桃園志工人數已近11萬人，是城市最寶貴的力量之一。特別值得肯定的是，志工中有近半為高齡長者，他們雖已從職場退休，仍持續以熱忱回饋社會，用人生經驗投入各項公共服務，令人深受感動，而今日活動不僅讓志工走出戶外交流，也展現志願服務的成果，市府衷心感謝所有志工的無私付出。張善政指出，桃園志願服務類型多元，不論市民具備何種專長或興趣，社會局都能媒合適合的服務場域，讓想貢獻社會的市民都有機會投入公益。感謝社會局與所有志工夥伴的努力，讓每一位需要協助的市民都能獲得即時的支持與關懷，展現桃園城市的溫暖力量。社會局表示，本次活動規劃6個政令宣導攤位、24個非營利組織攤位及20個志工成果展示攤位，內容包含防暴宣導、兒少保護、衛生保健、性別平等、志工召募及野生動物救傷等主題，並結合原住民手工藝與公益美食義賣，展現桃園多元族群文化與社會公益的緊密連結。活動包括市議員舒翠玲、市府社會局長陳寶民、平鎮區長蕭巧如等均一同出席。更多新聞推薦 ● 2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列台灣好新聞 ・ 10 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 11 小時前
林口警夜巡查獲三人持毒 毒品唾液快篩揪出毒駕！
記者黃秋儒／新北報導 「毒品唾液快篩」執法11月20日剛上路，新北市林口警分局21日…中華日報 ・ 11 小時前
福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞]知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1....今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地
日本東京近日發生一起傷人案，一名40多歲女子遭人持利刃刺傷腹部而重傷。案發警方逮捕一名現役自衛官，且尋獲犯嫌作案後用來逃跑的腳踏車。經調查，犯嫌刺傷女性後，騎了20公里的腳踏車回到駐在基地。太報 ・ 12 小時前
維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院
（中央社鳳凰城20日綜合外電報導）荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今天在鳳凰城（Phoenix）成立技術學院，培訓工程師提供設備維修服務。中央社 ・ 1 天前
彰化煎午仔魚煎到「人走火不熄」 三合院濃煙狂竄鄰居嚇得急報案
消防人員獲報後迅速到場，遠遠就看到民宅屋簷冒出白煙，但反覆呼喊卻找不到屋主，情況十分緊急。幸好大門未上鎖，消防隊立刻破門進入查看，只見濃煙從廚房滾滾竄出，裡頭一個鍋子正被燒得「吱吱作響」，午仔魚已經焦到不成人形，消防研判屋主應該是料理到一半外出忘記關火，...CTWANT ・ 11 小時前
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
刑事局反詐宣導首度進軍台北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
長壽天然農場：今年不賣友善石虎柳丁給大苑子
（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，今年不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。中央社 ・ 11 小時前
全台強力掃毒駕！毒品唾液快篩上路 3分鐘就可檢出7大類常見毒品
全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。警政署目前共採購1萬2545劑，將依照各地派出所勤務量進行分配。該試劑能在3至6分鐘內檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2、苯二氮平類、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7大類常見毒品，大幅提升執法效率。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
韓星NANA「42億元豪宅」遭持刀歹徒搶劫！母女合力壓制 警認定：屬正當防衛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導南韓前女團AfterSchool成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 6 小時前