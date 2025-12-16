KTV唱出上億市場！EPS站上2元 南霸天「享溫馨」申請股票上市

財經中心／師瑞德報導

享溫馨企業（7760）於12月16日送件申請股票上市，成為今年第27家申請上市公司。公司主攻視聽歌唱與餐飲服務，113年稅前淨利1.13億元、每股盈餘2元，營運表現穩健。（圖／翻攝自享溫馨網站）

享溫馨企業股份有限公司正式啟動上市進程。證交所指出，享溫馨企業（代號：7760）已於114年12月16日送件申請股票上市，成為今年度第27家申請上市的國內公司（不含創新板），也讓餐飲與娛樂服務產業再添一家準上市生力軍。

根據公開說明書摘要，享溫馨目前實收資本額為6億元。營運內容以視聽歌唱服務與餐飲服務為主，深耕南台灣市場，具備穩定的消費族群基礎。

財務表現方面，享溫馨於113年度稅前淨利達1億1,340.8萬元，全年營運維持獲利水準；同年度每股稅後盈餘（EPS）為2.00元，展現其在服務業中相對穩健的獲利能力。

隨著正式送件申請上市，市場也關注享溫馨後續在資本市場的布局與成長動能。未來在取得上市資格後，是否藉由資本市場資源進一步擴展營運版圖、強化品牌競爭力，將成為投資人與產業觀察的焦點。

