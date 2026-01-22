KTV唱一半突OHCA！男救回一命卻變植物人 妻慟曝3症狀：他都說休息一下就好

護理師林婷示警，面對寒冷冬季與尾牙聚餐期，務必注意心肌梗塞3大危險因子。示意圖，pexels



近日正值尾牙旺季， ICU護理師林婷昨日（1/21）在臉書分享一起案例，一名體重超標、患有三高的男子，吃完尾牙後又續攤去KTV歡唱，結果半夜被從KTV緊急送醫，當時已處於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，雖經過15分鐘CPR和多次電擊後成功救回，不過由於腦部缺氧過久，未來恐成為植物人。林婷感嘆，其實早在病發前「心肌梗塞已經在敲門了」。

林婷在臉書粉專分享，該名男子後續做心導管檢查後確診為「心肌梗塞」，雖然經過搶救後保住性命，不過胸口卻滿是CPR按壓的痕跡，肋骨也斷了幾根，更殘酷的是，由於腦部缺氧時間過長，未來極有可能成為植物人。

男子的太太向護理師泣訴，其實先生上週逛賣場時，就已經有出現不舒服的症狀，當時走沒幾步就出現喘、胸悶、冒冷汗等情形，但因為「休息一下就緩解了」，所以根本沒放在心上。林婷痛心表示，這些症狀其實就是心肌梗塞在敲門，「每次發作幾分鐘就覺得好了沒事，總覺得是自己太累，卻沒想到是心臟的問題。」

林婷指出，該名男子本身患有高血壓、高血脂、體重過重，平時更有抽菸、喝酒的習慣，「他從來不運動，更不信邪，永遠覺得倒楣的不是我！」這些危險因子累積下來，讓本來只是輕微提醒的心絞痛，最後可能演變成破門而入的猝死悲劇。

林婷提醒，面對寒冷冬季與尾牙聚餐季，務必注意心肌梗塞「3大危險因子」，關鍵時刻真的能救命：

1.身體徵兆：活動後若出現胸悶、喘、胸痛，就算休息一下可緩解，仍切勿輕忽。

2.三高背景：患有高血壓、高血脂、糖尿病者尤其是高危險群。

3.不良習慣：抽菸、喝酒、熬夜，且體重超標又不運動。

林婷提醒，尤其是最近要吃尾牙、續攤的朋友，千萬不要不信邪，一旦出現不適就要警覺，免得下次心肌梗塞直接破門而入，連後悔的機會都沒有。

