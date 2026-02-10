KTV必點歌曲「38歲原唱驟逝」！神曲成追憶 摯友崩潰喊：至今難以相信

記者王培驊／綜合報導

Busker Busker 創團成員朴慶久驟逝。（圖／翻攝自X平台）

每逢櫻花季，南韓各大音樂榜單總會出現熟悉旋律逆襲回歸，由樂團Busker Busker演唱的經典神曲〈櫻花結局〉（벚꽃엔딩）自2012年發行以來，幾乎年年在初春時節重返排行榜，截至2022年4月，僅在音樂平台Melon的累積播放次數便突破2.9億次，更成為不少人到KTV必點的代表作。然而，今日卻傳出令人震驚的消息，Busker Busker創團成員之一、同時也是創作歌手的朴慶久（音譯，박경구）驟逝，享年38歲。

朴慶久的死訊於7日傳出，其表弟透過朴慶久的社群帳號代為發布訃聞，坦言「至今仍難以置信」，並代表家屬向外界轉達消息，盼望親友與歌迷能以溫暖的心陪伴故人走完最後一程。朴慶久的告別式已於京畿道南楊州的殯儀館舉行，並於9日出殯，長眠於百濟火葬場。家屬並未對外公開死因。

突如其來的噩耗讓許多親友與粉絲難以接受，紛紛湧入社群平台留言悼念，直呼「完全沒想到的消息」、「像謊言一樣的痛心新聞」，也有人感性寫下「你永遠是我的搖滾巨星」，表達不捨之情。與朴慶久情同手足的好友、同時也是Busker Busker靈魂人物的張凡俊，昨（9）日也在自己的YouTube頻道上傳名為〈朴慶久 Best Live Clip〉的影片，藉由過往舞台片段向摯友致意。事實上，張凡俊曾在去年3月推出個人第4張專輯時，公開寫下「為慶久的健康祈禱」，如今再看更令人唏噓。

朴慶久與張凡俊為高中同學，也是Busker Busker的元老成員。兩人在正式出道、登上《Super Star K3》舞台之前，便已在天安一帶的街頭表演社群中一同進行街頭演出，為團體奠定音樂風格。朴慶久不僅參與Busker Busker早期音樂方向的建立，也與張凡俊共同創作多首代表作。此外，他更是張凡俊多首個人作品的重要推手，並參與張凡俊個人第1、2張專輯的製作，對其音樂生涯影響深遠。

