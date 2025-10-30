生活中心／綜合報導

KTV必點神曲，使勁搖，想必是不少人的熱唱首選。原唱大芭比，安苡葳，在團體解散後，為了照顧中風的爸爸，演藝事業停擺許久。時隔多年，大芭比宣布，要加盟新的唱片公司，全力復出歌壇！重返最熟悉的舞台，大芭比透露，還是為了家人，希望能讓老人家在電視上，聽他的歌、看到他的身影。

歌手 賴慧如 "圓仔花"：「阮是勇敢的圓仔花，毋驚雨淋佮風吹」

台語歌女神賴慧如，八點檔殺青後，回歸歌手本業！出席唱片公司記者會，大秀好歌喉，和同公司實力派唱將們，接連飆唱。

廣告 廣告

歌手 曾瑋中 "必巡"：「天地之闊 予咱覕相揣，四季輪替 替無咱兩个，我毋甘願，孤單留戀 親像孤鳥展翅咧飛」

爆紅名曲＂必巡＂，MV在YouTube，累積點閱達4千萬。原唱曾瑋中現身，還加碼宣布重磅消息！

KTV必點電音神曲「使勁搖」 原唱大芭比加盟新公司

大芭比簽約唱片公司（圖／民視新聞）主持人 vs. 電音教主 大芭比(安苡葳)：「電音教主 大芭比安苡葳，紅桃姐姐快一起搖，黑桃妹妹快一起搖，搖到天荒地野老，做一個舞后」

KTV必點電音神曲，使勁搖，原唱之一大芭比，安苡葳，經曾瑋中牽線，時隔多年，簽約唱片公司。全力復出歌壇第一擊，證明姐，寶刀未老。

電音教主 大芭比(安苡葳) "使勁搖"：「紅桃姐姐快一起搖，黑桃妹妹快一起搖，搖到天昏地也暗，咱來下工搖」

出場歌曲一下，現場氣氛HIGH到最高點。女團芭比，由大小芭比組成，1996年出道，每首歌都憑藉洗腦的歌詞、強烈的節奏，紅遍大街小巷。2010年解散後，小芭比淡出演藝圈，大芭比則為了照顧爸爸，演藝事業停擺許久。

KTV必點電音神曲「使勁搖」 原唱大芭比加盟新公司

大芭比安苡葳（圖／民視新聞）電音教主 大芭比(安苡葳)：「為什麼(爸媽)七八點要睡呢，現在假日啊，還有很多歌唱節目啊，妹妹就突然間講了一句話，就說 又沒有你，我就突然間覺得，我這十幾年到底做了什麼，原來父母親等這麼久」

這次回歸，還是為了家人。大芭比爸爸多年前中風，四度進出加護病房，太太照顧他多年。為了讓老人家能在電視上，看到自己身影，大芭比決心加盟公司，除了使勁搖，還要再唱出更強的代表作。

電音教主 大芭比(安苡葳)：「我們家有家規說，千萬不要問老人，你知道我是誰嗎，你就認同他，讓他知道我們知道他知道我們是誰，不然他們會很痛苦」

芭比解散15年，有沒有機會合體，大芭比不把話說死，但要看小芭比，意下如何。不過確定的是，紅桃姐姐，還會繼續陪歌迷，搖下去。

原文出處：KTV必點電音神曲「使勁搖」 原唱大芭比加盟新公司

更多民視新聞報導

王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論

粿粿遭爆「婚內偷吃」！粉絲「暴增1.3萬」網酸這句

本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了

