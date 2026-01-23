KTV慶生變噩夢！台中女遭鬼父性侵 她驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

台中一名男子在女兒喝醉趁機性侵。示意圖／鄒保祥攝

太過分！台中一名男子竟假借慶生之名，趁女兒喝醉意識不清時下手侵犯，犯後女方向警方報案，經檢察官提起公訴。法官綜合證人、當事人描述，認為男子侵害女兒性自主權、身體自主權，再加上雙方並未和解、未取得當事人諒解，可認為犯後態度不佳，依強制性交罪判有期徒刑4年，可上訴。

判決書指出，2023年7月台中一名男子阿強（化名）跟女兒小美（化名）雖未完成法定認領程序，但具有血緣關係，屬父女關係。阿強當天邀請小美一起到KTV唱歌慶生，雙方在席間都有喝酒，但阿強以擔心警方臨檢為由，詢問小美是否要到汽車旅館休息，小美同意後，兩人就入住台中市某汽車旅館。

兩人進入房間時，小美先到浴室嘔吐，而阿強隨即表示「泡澡會比較舒服」，小美就先去泡澡並在浴缸昏睡，誰料阿強竟然也跟著進入浴缸坐在小美後方泡澡。小美醒來發覺後，連忙起身回到床上睡覺，但阿強竟趁著小美酒後精神不濟之際侵犯小美，過程中小美曾醒來問說，「你知道我是你女兒嗎？」並用手推開阿強，而阿強雖一度暫停，但還是無視小美的反抗，再度侵犯得逞。

事後，小美自行離開旅館叫車回家，隔天凌晨立刻告知男友，但因為阿強幫媽媽還很多債，為顧及家庭和諧選擇隱忍，直到11月小美告知媽媽，媽媽質問阿強卻遭否認，小美才向警方報案，並由檢察官提起公訴。

法庭上阿強辯稱沒有性侵，反而是小美主動接觸，並且事後兩人還有正常對話，否認侵犯。對此，法官綜合證人、當事人說詞指出，家庭內的性侵案件，常因被害人因經濟、親情、恐懼等因素選擇隱忍，不能憑事後互動就否定性侵事實。法官認為，阿強趁小美酒後無防備時出手侵犯，在小美明確表達拒絕後，阿強還是執意性侵，再加上阿強犯後無悔意，也沒有跟小美達成和解、認錯，依強制性交罪判處4年徒刑，可上訴。

