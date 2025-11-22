KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會
記者林盈君／新北報導
21日晚間，新北市淡水區某連鎖KTV，一群年輕人聚會慶生，未料其中4名男子卻拿出麻將「推筒子」賭博，卻遇上警方擴大臨檢，員警一進入包廂，現場氣氛瞬間凝結，警方告知「公共場所不可賭博」，最後將現場共12人帶回，當日壽星連生日蠟燭都來不及吹，只好打包生日蛋糕，全部人通通進了警局，最終，涉賭的4名男子，被依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，其餘8人請回。
據了解，昨天晚間，12名國中同學舉辦慶生趴，相約在淡水區某連鎖KTV聚會，還花錢包下3樓VIP包廂。未料其中4男（25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓、22歲胡姓），竟帶來麻將「推筒子」賭博，當晚正遇上警方執行擴大臨檢，隨著服務生敲門送進蛋糕時，員警也荷槍實彈進入包廂內，只見到桌上散亂的麻將、骰子與百元鈔票（約1千元現金），現場眾人都驚呆。
由於公共場所不能聚眾賭博，警方立即清點證物，並帶回現場共12人。警訊後，涉賭的4男被依法移送地檢署，其餘8人製作完筆錄後也請回，當晚的壽星連生日蛋糕都沒切就進了警局，實在讓人傻眼。對此警方也呼籲，KTV等公共場所屬人潮頻繁之處，從事賭博不僅觸法，更容易造成治安問題，提醒民眾切勿以身試法。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
