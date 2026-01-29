KTV打招呼帶髒話「以為被罵」男揮刀釀1死、2傷

一名平頭男被抬上救護車，已經沒了生命跡象。（圖／東森新聞）





29日凌晨12點半，苗栗頭份金錢豹KTV傳出持刀傷人案，有兩派人馬分別在包廂喝酒唱歌，雙方在走廊打招呼時，因為有人把髒話當語助詞，而被誤會是嗆聲，雙方竟從口角變全武行，7打6的場面，結果人少的一方，30歲的段姓男子竟拿出摺疊刀揮砍，釀成1死2傷，警方調閱監視器，火速在5小時內將人逮捕到案，訊後依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪，移送偵辦。

救護車火速開到KTV外面，只見一名平頭男被抬上車，已經沒了生命跡象，情況危急，第2台救護車也趕到，另一名男子不斷流血昏了過去，大半夜一連叫來4台救護車共3人送醫，最後釀成1死2傷的悲劇。

記者vs.附近民眾：「有人說要叫幾台救護車這樣子而已，很多警察就對了，（大約什麼時候你還記得嗎？）好像12點半還是1點左右。」

發生衝突的地方，就在苗栗頭份這間金錢豹KTV，外頭地上還留著斑斑血跡，消防急著將人送醫搶救，警方調閱監視器追查，這才發現是兩派人馬在這唱歌，喝了酒從言語衝突，演變成全武行，其中一名男子竟拿出摺疊刀攻擊。

雙方酒後還有打招呼，應該是認識的，因為疑似有人把髒話當語助詞，被誤以爲是在嗆聲，雙方一言不合就打起來，形成7打6的場面，沒想到人數少的一方拿出刀子，瞬間從打群架，變成殺人刑案現場。

53歲的莊男倒在門前廣場停車場，胸口脖子致命傷不治，林男48歲，胸口手部刀傷，倒在店內大廳，54歲林男頭部撕裂傷，倒在門口沙發。

頭份分局副分局長吳國偉：「雙方酒客酒後發生口角糾紛，進而產生衝突。」

警方火速在5小時內，將雙方共10人逮捕到案，持刀的是30歲的段姓男子，落網時衣、褲、鞋子，整身都還沾染血跡，是否真的因為一時衝動，持刀砍殺，或是還有其他糾紛原因，警方還要再釐清，訊後依殺人、聚眾鬥毆及傷害等罪移送地檢偵辦。

