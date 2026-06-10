KTV歡唱變調！中輟生冤家路窄爆口角 17歲少年持刀刺傷2人送辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一群年約16、17歲的中輟生昨天在KTV不同包廂內歡唱時，疑因昔日恩怨，引發流血衝突。17歲少年阿勇(化名)因害怕對方尋仇，掏出隨身攜帶的小刀攻擊對方，造成2名少年受傷送醫，其中1名少年腹部受有穿刺傷，送醫急救後脫險。警方調查後，將阿勇依傷害罪嫌送少年法庭審理並建請法院將阿勇收容。

警方調查，這起少年流血衝突案件，發生在昨天下午3時許，涉案少年均為中輟生。昨天下午蘇姓少年與阿勇等2幫人馬分別在愛一路某KTV消費；蘇少得知昔日曾有過衝突的阿勇就在隔壁包廂，與另名少年上前到隔壁包廂敲門理論。

廣告 廣告

雙方在包廂門口爆發激烈口角；不料，阿勇見對方來勢洶洶，恐懼遭對方尋仇，先下手為強，冷不防從身上掏出隨身小刀，朝蘇男與另名少年揮砍；混亂中，蘇少腹部當場遭刺穿、血流如注，另名少年的手部也被劃出一道深深傷口。

消防局4時許獲報派遣救護車趕抵時，見包廂與走廊血跡斑斑，趕緊為2人止血包紮送醫，所幸蘇少經緊急送醫縫合後，目前傷勢穩定，無生命危險，住院觀察中。警方調查後，將阿勇依傷害罪嫌送少年法庭審理並建請法院將阿勇收容。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

涉洩漏搜索訊息給羅智強！高金素梅前助理張俊傑 北院裁定千萬交保

