KTV歡唱變調！女包廂內遭「麥克風性侵」惡男遭判刑

桃園一名男子與女網友相約到KTV聚會，在包廂內對女網友伸出魔爪。（示意圖／翻攝自pexels）





在現代社交網路發達的時代，約網友見面唱歌本該是輕鬆的休閒活動，但若有人心懷不軌，歡樂的包廂也可能變成令人恐懼的犯罪現場。桃園一名男子與女網友相約到KTV聚會，沒想到他竟利用單獨相處的機會，完全不顧對方意願，在包廂內對女網友伸出魔爪。

桃園一名男子與女網友相約到KTV聚會。（示意圖／翻攝自pexels）

約會變調引發包廂驚魂

根據判決書，桃園一名林姓男子與女子妮妮（化名）透過網路相識，兩人於113年8月14日凌晨2時許，相約前往桃園市蘆竹區一間KTV唱歌。不料，林男在包廂內竟萌生犯罪念頭，違反妮妮的意願，強行伸手入內衣撫摸其胸部，甚至褪去其內褲後，接連以手指及麥克風強行侵犯，事後妮妮驚魂未定報警處理。

惡劣犯行致被害人身心重創

根據法院判決資料顯示，林男的暴行造成妮妮下體、子宮頸外側出現裂傷與擦傷，對其身心健康造成嚴重衝擊。法官在審理時指出，林男為滿足一己性慾，利用單獨相處的機會侵害妮妮的性自主權，顯見其法治觀念薄弱且欠缺對他人的尊重。儘管辯護律師請求依刑法第59條「情輕法重」減刑，但法官認為林男在偵查期間一度否認犯行，且案件對治安危害甚鉅，並不具備任何值得同情的特殊環境，因此拒絕減刑請求。

法官衡量被告處境定讞刑期

法官在量刑時考量到，林男在法院審理期間坦承犯行，並已與妮妮達成調解，先行賠償2萬元以彌補損失。此外，法官也審酌林男的智識程度為高中肄業，目前從事貨車助理工作，月薪約3.4萬元，且尚須扶養一名7歲的未成年子女及祖父母，家庭生活負擔沉重。綜合以上情狀，桃園地方法院最終依強制性交罪，判處林男有期徒刑3年4月，且因刑期超過2年，依法不得宣告緩刑。

桃園地方法院最終依強制性交罪，判處林男有期徒刑3年4月。（圖／翻攝自Google maps）

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110