KTV生日聚會變警局續攤！4男推筒子賭博被抓 壽星蛋糕還沒切
新北市淡水區21日晚間發生一起荒謬又尷尬的事件，一場原本溫馨的國中同學生日聚會，竟因4名男子在KTV包廂內「手癢」賭博而瞬間變調，壽星張姓女子的生日蛋糕甚至沒來得及點燃，眾人最後只能提著蛋糕跟著警察「進警局續攤」。
事件發生在晚間10時40分左右，淡水警分局執行擴大臨檢勤務，荷槍實彈進入中正路上的連鎖KTV進行查檢，警方巡檢至3樓VIP包廂時，門一開，歡樂氣氛立刻凝結，桌上擺滿現金、麻將與骰子，4名男子正興致高昂地玩起「推筒子」。面對突如其來的警察，包廂內瞬間靜默，氣氛從歡樂轉為驚恐。
警方當場查獲25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓及22歲胡姓等4名男子涉嫌刑法賭博罪，並扣押賭資新台幣1000元、麻將40顆及骰子3顆；同時，其他8名同學也被帶回分局製作筆錄，隨後全案依法移送士林地檢署偵辦。
據悉，這群同學原本只是為了慶祝張姓女子生日特地包下VIP大包廂，準備蛋糕與蠟燭享受溫馨時刻。沒想到，部分男生在歡唱間偷偷拿出麻將與骰子「手癢」賭博，結果警察正好進行臨檢，讓原本的生日派對瞬間變成驚魂現場，壽星的蛋糕最終未切成，大家只能帶著蛋糕進警局，繼續這場「特別的生日續攤」。
淡水警分局提醒，KTV等公共場所人潮眾多，賭博不僅違法，也可能造成治安問題。民眾在聚會娛樂時務必保持分寸，避免歡樂時光因觸法而留下刑事紀錄，讓原本的美好回憶變成警方紀錄。
