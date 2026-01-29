KTV酒後打招呼誤認嗆聲 男遭"刺穿前胸後背"慘死

中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗頭份市，今天（29日）凌晨，在一家KTV前，有雙方酒後打招呼，但是，因為言語中略帶粗話，被誤以爲是在嗆聲，雙方一言不合大打出手！嫌犯拿出一把隨身攜帶的折疊刀，朝對方猛揮，造成一死兩傷，警方迅速在5小時內，將滋事份子全逮捕！

從監視器畫面，可以看到，雙方大批人馬，本來只是你推我一下，我拉你一把，卻在幾十秒內，情勢驟變，有人激動的跑上前去，有人想勸架，但是拉不開，還有的看狀況不對，跟朋友先行離開現場！

事發在29日凌晨，苗栗縣頭份市公北三路，一處KTV，警方指出，雙方人馬，本來只是在店門口打個招呼，卻因為其中一方酒後言語夾雜粗俗字眼，遭對方誤認為刻意挑釁，迅速演變成肢體衝突！衝突過程中，29歲段姓嫌犯，拿著隨身攜帶的摺疊刀，朝對方揮砍，造成54歲莊姓男子，身體多處遭到刺傷，傷勢相當嚴重！莊姓男子當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，另外有2人也受傷。警方在案發後約5小時，逮捕滋事嫌犯，依殺人等罪嫌，移送法辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

