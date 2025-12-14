KTV酒後「國際肢體語言」爆全武行 住戶驚擾怒：要打去練舞室打

警方到場了解案發經過。翻攝畫面

新北市中和區今（14日）凌晨發生2幫酒客在KTV酒後「比中指」引發口角進而發生鬥毆的事件，警方獲報到場後，其中一方已經離去，造成現場62歲朱姓男子、35歲潘姓男子及34歲王姓女子受傷，目前警方已鎖定6名涉案男子，後續將通知到案說明，而深夜發生的爭吵，也經附近住戶，有網友將影片上傳社群，怒嗆：「要打去練舞室打！」

這起衝突發生在中和景新街好樂迪KTV前，當時A包廂5位民眾與B包廂7人於凌晨2點左右結束消費，結果雙方在門口等車時，朱男不明原因向對方比出中指，雙方發生口角糾紛，進一步引爆肢體衝突，直接在街頭上演全武行，爭吵的聲響驚動了附近的居民，因此打電話向警方報案。

警方獲報到場後，B包廂一方已經離去，僅剩A包廂受傷的朱男頭部擦挫傷、潘男頸部及手部擦挫傷以及王女手部擦傷，朱男及潘男被送往醫院就醫，王女則未送醫，警方先將在場所有人帶回派出所釐清案發原因，並調閱監視器確認6名動手的男子身分，後續將通知到案說明，全案將以聚眾鬥毆送辦，而潘、朱則對6人提出傷害告訴。



