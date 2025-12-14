KTV飲酒完2派人馬起口角 比中指引爆大亂鬥3傷

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市朱姓男子等5人今天凌晨2時許，從中和南勢角1間KTV消費完準備離去時，與另一方7人發生口角，進而演變當街大亂鬥，警方獲報趕抵時，打人一方已經離去，隨後協助受傷的朱男等3人送醫治療，幸無生命危險，警方目前將通知涉案6人到案說明，朝傷害等罪嫌偵辦。

中和警分局調查，62歲朱男、35歲潘男及34歲王女等5人，今晨在中和南勢角好樂迪KTV歡唱飲酒結束後，準備在店門口攔計程車離去，此時，另一包廂6男1女正好也消費結束準備離去，雙方疑喝醉酒互看不順眼起口角，朱男朝對方比中指後，引發對方不滿衝上前拳打腳踢。

廣告 廣告

警方指出，混亂中，朱男的頭部受到擦挫傷，而勸架的潘男及王女，頸部、手部也分別受到擦挫傷；獲報後出動22名快打警力到場，打人一方已經揚長而去，隨即通報救護車前來，將朱、潘2人送往新店慈濟醫院治療，所幸沒有生命危險。

警方說，由於朱、潘事後已驗傷提告，指認其中6名男子動手，將進一步通知到案說明，依傷害及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中台禪寺驚爆性侵醜聞 襌修班男子下藥猥褻師弟重判

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定

每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

