KTV驚魂！女子突昏迷倒地 友人急喊「公主抱救命」衝向警察求助
台中市1間KTV日前1名女子和友人歡唱途中，疑似因舊疾突然發作，唱到一半竟無預警昏倒在包廂內。友人見狀嚇得六神無主，眾人合力將她抬往大門口，期間1名男子更直接以「公主抱」方式抱起昏迷女子，狂奔向在附近執勤的警方求救，場面宛如電影情節般緊張。
事件發生在本月12日深夜0時30分左右，當時台中市警五分局松安派出所員警正在崇德十路執行守望勤務。員警突然注意到附近KTV出現異常騷動，接著一群人衝出大門，情緒十分緊張。而在隊伍前方，一名男子正抱著一名疑似失去意識的女子，急忙向警方大喊「救命！她昏倒了！」，請求立即協助。
警方確認女子確實處於昏迷狀態後，毫不猶豫立刻啟動緊急協助，開啟警笛、以巡邏車火速將女子送往中國醫藥大學附設醫院。整段送醫過程僅花約5分鐘，爭取了寶貴的救援時間。
經院方搶救後，女子已恢復意識，生命跡象穩定。事後了解，女子原本有舊疾，但當天外出未攜帶藥物，才會突然病發昏厥，驚嚇了在場所有友人。同行的朋友事後也對警方表達感謝，直呼：「還好你們在，不然真的不敢想像！」
台中市政府警察局第五分局分局長劉其賢表示，此次事件展現了員警對突發狀況的即時反應與專業處置能力，是警察守護市民責任的具體展現，警方也提醒民眾，若遇到緊急醫療需求，仍應優先撥打119請求專業救護，以避免在自行運送過程中可能造成二次意外。
