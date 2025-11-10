KTV〈新不了情名曲〉傳唱超過30年 如今翻唱掀起世代共鳴

【緯來新聞網】樂團我是機車少女在滾石唱片年度企劃《滾石撞樂隊2》中改編的是萬芳 1993 年演唱的電影主題曲〈新不了情〉，原曲以薩克斯風為主旋律，細膩描繪難以割捨的情感。萬芳的〈新不了情〉更被譽為「KTV 世界名曲」。根據新聞報導，KTV業者透露，平均每五間包廂就有一間會點這首歌，播放頻率極高，磁帶耗損嚴重，經常不到一個月就得更換。KTV業者直言：「要找一首傳唱超過 30 年還不退燒的歌，大概除了〈新不了情〉，也找不到第二首了。」

廣告 廣告

我是機車少女參與《滾石撞樂隊2》計畫，改編萬芳〈新不了情〉。（圖／滾石提供）

這首歌創作完成後，陳淑樺、辛曉琪等當紅女歌手都曾試唱，最終由導演爾冬陞定案，由萬芳演唱。隨電影走紅，歌曲成為萬芳的代表作之一，也被黃小琥、蕭敬騰等歌手翻唱至今，傳唱不輟。這次改編版本在台東愛人錄音室完成，透過細膩編曲與男女聲交錯演繹，營造出復古又摩登的氛圍。團員們分享，早在開始做音樂前就喜歡這首歌，常在台北街頭邊騎腳踏車邊哼唱。他們向聽眾喊話：「可以在雨天裡細細感受看看這首歌！」

溫室雜草參與《滾石撞樂隊2》計畫，改編李宗盛〈我是真的愛你〉 。（圖／滾石提供）

溫室雜草選擇改編李宗盛 1994 年的經典抒情作品〈我是真的愛你〉。這首由李宗盛親自詞曲創作的歌曲，以深情語句描繪願意為所愛之人擋風遮雨的承諾與真摯情感，是華語音樂中的情歌代表。作為李宗盛的忠實樂迷，溫室雜草的主唱阿J 表示，「大哥」的音樂與創作態度深深影響著他們，甚至回憶起高中吉他社的第一次表演，就是演唱他的另一首經典〈山丘〉。



這次改編版本，在保留原曲情感核心的基礎上，加入了日式 Shoegazing（瞪鞋）風格，透過朦朧的聲響堆疊出一種內斂卻深刻的情緒。他們說，這首〈我是真的愛你〉可以視為他們首張 EP 中〈你迎面走來，再面無表情地離開〉的精神續集，是延續他們一貫對細膩情感與孤寂氛圍的描寫。

SONNIE 桑尼參與《滾石撞樂隊2》計畫，改編陳明韶〈讓我們看雲去〉。（圖／滾石提供）

SONNIE 桑尼改編的是 1979 年校園民歌代表作〈讓我們看雲去〉，由首屆金韻獎冠軍陳明韶演唱、鍾麗莉作詞、黃大城譜曲。同年劉文正翻唱並收錄於專輯《蘭花草》，讓這首歌跨世代流傳。歌曲開場以「女孩為什麼哭泣？難道心中藏著不如意？」等疑問句展開，輕快旋律中帶出哲思，鼓勵年輕人放下憂鬱、走出戶外看雲去。SONNIE 桑尼注入 City Pop 與 Funk 元素，打造出一首充滿活力的青春主題曲。團員提到，這是許多長輩與家庭耳熟能詳的作品，他們希望透過改編讓不同世代都能產生共鳴，感受到輕快、愉悅的氛圍。他們笑說：「這是很闔家歡樂的 SONNIE 桑尼風格，希望聽到的每個人都能會心一笑！」

更多緯來新聞網報導

浩子曝缺席《新兵日記》團圓日原因 澎恰恰被討7千萬擺爛喊「隨便」

「樂天女孩」菲菲損失30萬！私接工作遭告結果出爐