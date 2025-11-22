KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
新北市淡水區1間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將，被警方當場臨檢查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。
昨晚22時40分許，淡水警分局執行擴大臨檢勤務，員警荷槍實彈進入中正路上的連鎖KTV進行臨檢，巡檢至3樓VIP包廂時，員警一開門，包廂內歡樂的氣氛瞬間凝結，桌面上清楚地擺著現金、麻將與數顆骰子，4名男子正以麻將「推筒子」進行賭博。
警方當場查獲25歲朱姓、25歲鄭姓、26歲江姓及22歲胡姓等4名男子涉嫌刑法賭博罪，立即宣讀3項權利並清點證物，包含賭資新台幣1,000元、麻將40顆及骰子3顆。同時，現場另外8名關係人，也一併帶回分局製作筆錄，警詢後依法移送士林地檢署偵辦。
據了解，這群友人原本為幫1名張姓女子慶生，特地包下VIP大包廂慶祝，怎料4名男子卻在歡唱間「手癢」拿出麻將與骰子玩起推筒子。
恰巧服務人員原預計在當時送進生日蛋糕，敲門開門後卻變成警察進場臨檢，眾人嚇得當場愣住，生日蛋糕沒切成，反而跟著一行人「一起進警局」續攤。
淡水警分局呼籲，KTV等公共場所屬人潮頻繁之處，從事賭博不僅觸法，更容易造成治安問題，提醒民眾切勿以身試法，聚會娛樂應保持分寸，避免讓原本的歡樂時刻變調，留下刑事紀錄。
