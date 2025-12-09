Kyla傳授AI心法 學生驚呼：原來要這樣用

▲NOWNEWS今日新聞舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru演講分享AI使用心法。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

[NOWnews今日新聞] NOWNEWS今日新聞舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru出席演講，分享使用AI心法，讓台下學生大讚，「選擇AI模型更有方向。」

出席活動的銘傳大學大眾傳播系學生鄧靖宣表示，Kyla的年紀與成就讓她印象深刻：「她14歲就創辦自己的組織，真的很厲害。」鄧靖宣分享，她自己幾乎每天都用ChatGPT寫作業、查資料，「如果遇到不知道怎麼寫的作業或有疑難雜症，我都會問ChatGPT。」但這次講座讓她第一次思考，如何「正確地用AI」。

銘傳大學廣告行銷系學生林靜茹則指出，Kyla提出的「AI使用心法」，讓她重新理解自己常用的工具。「我平常就常用ChatGPT，覺得它很方便。但今天聽她講演講完，感覺更知道該怎麼選模型、怎麼提問、怎麼在AI時代找到方向。」

銘傳大學廣告行銷系學生陳薇則分享她的課堂經驗。最近她有一項作業，需要「替一個地方寫一首歌」。小組選擇運用AI協作創作：「我們輸入歌詞和曲風，AI很快就做出一首完整的歌，真的蠻有趣的。」她笑說，這堂課讓她更相信AI的速度與創造力，「現在AI真的很厲害！」透過Kyla的分享，更能正確地與AI協作完成一件作品。

但高中生的觀察更聚焦於「如何不被AI取代」。

大直高中學生李婕語指出，Kyla並不是鼓勵大家「把所有事情交給AI」，反而提醒學生保持主體性：「不是叫它幫你寫報告，而是利用AI去看到你平常看不到的東西，提升自己的創造力。」她解釋。

大直高中學生卓子棠則表示，最有印象的是Kyla所分享的「紅綠燈原則」。「綠燈就是，你先自己寫完，再問AI怎麼更好；不是叫它一次寫完。」她坦言自己以前常直接讓AI產出完整作業，但聽完後覺得應該調整做法。

從大學生到高中生，從寫作到創作音樂，學生在與AI共學的日常裡找到了新的方向。而透過Kyla演講的提醒心法：「先有自己的想法，再與AI合作」，或許正是這個世代最需要的科技心法。

▲美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru與台灣立委及專家學者與談。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

