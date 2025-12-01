KYMCO光陽新K1特仕版亮點一次看！ 董事長柯俊斌：將祭出「雙優惠」震撼市場

KYMCO光陽今（1）日宣布於量產「新K1特仕版125/150」，並由KYMCO光陽機車董事長柯俊斌於高雄總廠首度揭曉其廬山真面目！柯俊斌指出，「升級進化」為新 K1改款主軸，特仕版圍繞在「好事成雙」概念，以「大滿配」商品超強競爭力搶攻通勤市場。

新K1特仕版升級進化登場，科技、滿配、實用性兼具

新K1特仕版以「升級進化」為核心精神，在外觀、配備、安全性與動力表現上全面強化；其中最受關注是新增150c.c.車型，與原有的125c.c.車型共同形成雙系列陣線；透過雙動力架構，K1不僅提升了市場覆蓋度，也強化其在都會通勤級距的購車吸引力。



KYMCO光陽董事長柯俊斌透露，新K1特仕版最大亮點在於「雙科技」升級與「大滿配」設定；全車採用全液晶儀錶，顯示資訊更清晰易讀，呈現更高科技的車況呈現方式，前方搭載飛利浦Class D LED大燈，不但亮度提升、照射距離更長，也讓夜間行車更安全，同步導入雙後避震系統，搭配前後雙碟煞配置，整體操控反應更穩定，制動也更安心。



身為一款國民車，新K1特仕版也強調日常實用性，擁有「雙帽大空間」的車廂設計，可容納兩頂安全帽或更多個人物品，符合通勤族、上班族與學生日常收納所需；油耗表現方面則達到節能一級水準，以更低油耗換取更高使用效率，讓消費者能以更低的成本完成每日通勤。

12/6公開亮相！將以雙優惠震撼市場

KYMCO光陽將於2025年12月6日登場的2025南臺科技大學南臺汽車大展首發亮相，KYMCO 光陽董座柯俊斌更透露會祭出雙優惠震撼市場，預期屆時將以極具吸引力的價格策略衝刺年底買氣。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）