KYMCO新K1登場 125/150雙車同價60500元震撼亮相

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

南台科大汽機車大展今（6）日迎來第36屆開幕，KYMCO董事長柯俊斌親自出席，宣布「新K1 125/150特仕版」正式上市。柯俊斌表示，南台車展自民國78年舉辦至今，在南台灣具有重要指標性，光陽多年來持續參展，今年更一次展出紅、黃、白牌完整車系，並選在開展首日公開新K1實車、價格與完整配備。

「新K1 125/150特仕版」以「好事成雙、大升級、大滿配」為設計理念，同步搭載LED大燈、全液晶儀表、後雙避震、前後雙碟煞、雙1級省油、雙帽置物空間與雙置物掛勾等頂規配備。KYMCO宣布限時推出「125、150雙車同價」方案，汰舊換新最低只要6萬0500元。柯俊斌強調，新K1兼具高規與高性價比，將重新定義125與150級距，目標在大眾市場中取得勝利。

他也表示，新車定位明確，與大地名流125、新豪邁125、GP125等車款形成不同市場區隔，不會出現「網內互打」。光陽更是市場上唯一提供ECU四年保固的機車品牌，獲得經銷通路與消費者高度肯定。

新K1此次以三大核心升級回應市場期待：動力更強、油耗更省、安全更滿配。全車採用德國噴射系統與新世代節能引擎，125c.c.最大馬力達10.1ps、150c.c.為11ps；加上1級油耗搭配6.4L大油箱，可兼顧通勤與長途需求。全新飛利浦Class D LED大燈與全液晶儀表也提升夜間照明與行車資訊辨識度。

安全方面，新K1採前後雙碟煞與100mm寬胎，穩定度與抓地性優於同級車款；後雙槍避震提升雙載與長途舒適性。車身採755mm低座高與680mm寬座墊，使起步、過彎及停車皆更加輕鬆。

實用性則是新K1另一大亮點。38.6L超大置物箱可放入兩頂3/4罩安全帽，前置物空間可容納大杯飲料與手機，並設摺疊掛勾、冷熱分離收納等便利設計。柯俊斌透露，新K1 ABS版本也正在規劃中，預計最快於2026年1月推出。

KYMCO表示，新K1 125/150特仕版以全方位升級滿足台灣騎士在動力、安全與便利性上的需求，將成為2026年市占提升的重要戰力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

