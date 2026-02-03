KYMCO 新 K1 特仕版熱銷帶動聲量 光陽再推 Like Euro 125 與 Yogurt Slim 125 聚焦移動時尚

KYMCO 光陽機車在新 K1 特仕版於全台銷售表現亮眼後，選擇在年初再度推出兩款主打外型與實用並重的新車，延續近年機車市場對風格化車款的關注趨勢。從銷售數據來看，光陽 2025 年全年市占率為 25.9%，2026 年 1 月市占率為 24.5%，維持在全台機車市場第二名的位置，顯示品牌在競爭激烈的環境中仍保有穩定基本盤。

光陽董事長柯俊斌指出，近年公司在新車出廠品質控管與全車系噴射元件 4 年保固上投入不少心力，實際反映在市場回饋上。新 K1 特仕版累積訂單數快速成長，也讓產線必須持續調整產能，以因應交車需求。這樣的背景之下，光陽選擇進一步擴展風格車系，鎖定重視外觀設計與日常騎乘感受的族群。

此次登場的 Like Euro 125 歐風特仕版，延續 Like 車系一貫的復古輪廓，在細節上加入更多金屬元素。包含復古大燈的鍍鉻燈罩、前斜板鍍鉻飾板與鋁合金後扶手，讓整體視覺更為完整。實用層面上，車款新增 QC 3.0 充電配置，並將坐墊加長，對於通勤與日常使用來說更加友善。Like Euro 125 歐風特仕版提供晨暮綠、珍珠黑與珍珠白等配色，風格取向相對內斂。

另一款 Yogurt Slim 125 優格塑身特仕版，則是從車身結構與騎乘負擔著手調整。Slim 設計讓車重比原本設定再減少約 2 公斤，同時維持 1 級省油表現。前輪胎面寬由 100 mm 調整為 90 mm，搭配握把間距修正，讓騎乘時的操控感受更輕鬆。這次特仕版也升級電子式輪速感測器，有助於訊號判讀穩定性與零件耐用度。

在外型上，Yogurt Slim 125 透過車身線條修飾，讓整體比例看起來更俐落，並加入多處金屬色飾件，包括大燈飾框、車身名牌與前後飾板，風格偏向低調中帶有設計感。配色則有珍珠黃、平光黑、粼光白與天幻藍，提供不同喜好的使用者選擇。

回顧近年台灣機車市場，除了動力與油耗，外型設計逐漸成為影響購車的重要因素之一。光陽在 2025 年售出超過 3 萬台風格取向車款，也反映出市場結構的變化。此次再度邀請李多慧擔任雙特仕版代言人，某種程度上也顯示品牌希望拉近車款與生活風格之間的連結。

整體來看，光陽這一波新車布局，並非單純追求話題，而是試圖在既有銷量基礎上，透過不同定位的車型，回應市場對「好騎、好看、好搭配」的實際需求。在競爭持續升溫的情況下，這類貼近日常使用情境的產品策略，仍將是各品牌接下來的重要課題。

